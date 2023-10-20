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Fitch’ten Türk bankaları değerlendirmesi

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türk bankalarının kredi büyümesindeki yavaşlamanın ikinci yarıda da sürmesini beklerken marjlarda toparlanma öngörüyor.

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Fitch’ten Türk bankaları değerlendirmesi

Fitch, Türk bankalarının kredi büyümesinin, ekonomi politikalarındaki değişim sonrası gelen düzenlemelerin etkisiyle ikinci çeyrekte yavaşladığını belirtirken, kurum büyümedeki yavaşlamanın ikinci yarıda da sürmesini bekliyor.

Fitch’in Türk bankalarına yönelik bugün yayınladığı çeyreklik Datawatch raporunda, alınan tedbirlerdeki bazı gevşemelerin ise bankaların kredi verme iştahını canlı tutacağını kaydetti.

Fitch yüksek TL mevduat faizlerine karşılık, daha yüksek kredi faizleri ve TÜFE’ye endeksli tahvil getirileri ile yılın ikinci yarısında marjlarda hafif toparlanma öngörüyor.

Seçim sonrası atanan ekonomi yönetimi, ekonomi politikalarında U-dönüşü yapmış ve uygulanan “rasyonel” politikalar kapsamında TCMB bugüne kadar 2 bin 150 baz puan faiz artırmıştı.

KKM’den kademeli çıkış kapsamında alınan önlemlerle de TL mevduat faizleri yüzde 45’in üzerine kadar yükseldi.

Fitch kur korumalı mevduat uygulamasından kademeli çıkış planı nedeniyle de, yılın ikinci yarısında döviz mevduat paylarında ciddi bir yükseliş beklemiyor. (REUTERS)

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