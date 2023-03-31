Fithc’ten dolar ve seçim analizi

Fitch Ratings, Türkiye'de seçimden sonra gelecek hükümetin ilk işinin döviz piyasası riskleriyle uğraşmak olduğunu söyledi.

Sozcu.com.tr

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Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere kilitlenirken uluslararası finans kuruluşlarının seçim analizleri sürüyor.

Fitch Ratings Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) Kıdemli Direktörü Erich Arispe çevrimiçi bir seminerde yaptığı konuşmada Türkiye'de seçimden sonra göreve gelecek hükümetin ilk görevinin döviz piyasası risklerini yönetmek olacağını söyledi.

Bloomberg’in haberine göre Arispe, bankaların hükümete finansman sağlamada hakim oyuncu haline geldiğini söyledi. Arispe makro performansa etki eden ana zayıflığın uygulanan politika seti olduğunu ve bunun çarpıklık yarattığını vurguladı.

Fitch Ratings Türkiye 2023 cari açık/GSYH oranını yüzde 4,3 olarak tahmin ediyor.

BANKALAR, TL’DE DEĞER KAYBI ÖNGÖRÜYOR

Dün, dünyanın en büyük bankalarından olan Bank of America (BofA) ekonomistleri de Türkiye ekonomisine ve Türk lirasına dair seçim sonrası senaryoları içeren bir rapor kaleme almıştı. BofA ekonomistleri, seçimi kim kazanırsa kazansın Türk lirasında değer kaybının muhtemel senaryo olduğu dile getirmişti.

Dolar/TL kurunda adil değerin 24 seviyesi olduğunu belirten analistler, Türk lirasının değerinde seçim sonrası yüzde 15-25’lik bir düşüş öngördü. Raporda, “Seçim sonucu ne olursa olsun, ekonomideki dengesizlikleri gidermek için daha zayıf bir TL ve sıkılaşan ekonomik koşullar öngörüyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Bloomberg’in bir haberine göre, Barclays PLC ve TD Securities de üçüncü çeyrekte Türk lirasının dolar karşısında yüzde 40 değer kaybetmesini ve Dolar/TL kurunun 27 seviyesine çıkmasını bekliyor.

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