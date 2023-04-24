Fransız LVMH piyasa değeri 500 milyar doları aşan ilk Avrupalı şirket oldu

Piyasa değeri 500 milyar Euro'ya yaklaşan LVMH, piyasa değeri dolar cinsinden 500 milyar doları aşan ilk Avrupalı şirket oldu.

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Louis Vuitton markasının da içinde bulunduğu lüks tüketim ürünleri grubu LVMH, piyasa değeri 500 milyar doları aşan ilk Avrupalı şirket oldu.

LVMH’nin hisseleri, Paris borsasında cuma günü 901,10 Euro’dan kapanırken, bugün yüzde 0,3 artışla TSİ 13.38’de 903,3 Euro’ya ulaşarak şirket tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştı.

Piyasa değeri 500 milyar Euro’ya yaklaşan LVMH, piyasa değeri dolar cinsinden 500 milyar doları aşan ilk Avrupalı şirket oldu.

BEKLENTİLERİN 2 KATINDAN FAZLA ARTIŞ KAYDETTİ

Louis Vuitton’ın yanı sıra Celine, Kenzo, Givenchy, Christian Dior, Fend, Hennessy, Givenchy, Bulgari ve Sephor markalarının ana şirketi LVMH’nin ilk çeyrek satışları, yüzde 17 ile analist beklentilerinin iki katından fazla artış kaydetmişti.

Şirketin geçen yıl gelirleri 79,2 milyar Euro, kârı da 21,1 milyar Euro olmuştu.

Merkezi Paris’te bulunan şirket, Covid-19 salgını sonrası seyahatlerin artmasıyla üst düzey harcamalar ve lüks mallara tutkunun arttığı Çin’de ekonominin yeniden açılmasından büyük fayda sağlıyor. (AA)

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