FTX çöküşü: 2,1 milyon dolar kaybeden mağdurun hikayesi

Bir zamanlar dünyanın en büyük ikinci kripto para borsası olan FTX'in çöküşü binlerce insanı mağdur etti. Mağdurlardan biri olan İngiliz Sunil Kavuri, 2,1 milyon dolar kaybetti. Kavuri, parasını geri alabilmek için mücadele ediyor ve diğer mağdurları örgütlemeye çalışıyor.

Sozcu.com.tr

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FTX isimli kripto borsasının çökmesiyle birlikte binlerce insan mağdur olurken İngiliz BBC televizyonu bu çöküş yüzünden 2,1 milyon dolar kaybeden bir kişinin hikayesine yer verdi.

Hikaye, kripto piyasasının güvenilirliğine dair endişelenen milyonları haklı çıkartır nitelikte.

Bir zamanlar dünyanın en büyük ikinci kripto para borsası olan FTX, geçen yılın kasım ayında iflas başvurusunda bulunmuştu. FTX çöküşünün işaretleri gelirken borsanın kurucusu Sam Bankman-Fried, tüm dünyaya her şeyin yoluna gireceğini anlatmaya devam etti.

İNGİLİZ MAĞDUR

Sunil Kavuri isimli İngiliz ise Sam Bankman-Fried’ın işleri tersine çevirebileceğini umanlardandı. Ancak bir gün ekranında, “Para çekme işlemleri askıya alındı” mesajı belirdi. FTX’in çökmesinden sonra sahip olduğu tek şey, bir zamanlar kendisine ait olan varlıkların dokümanları oldu.

Kavuri’nin yıllarca gerçekleştirdiği stresli ve başarılı yatırımlar boşa gitmişti. İngiltere’nin Doğu Midlands bölgesinde yaşayan Kavuri, yeni bir ev almak ve oğlunu üniversiteye göndermek amacıyla para biriktiriyordu. Şimdi Kavuri’nin FTX çöküşünden en kötü etkilenen kişilerden olduğu düşünülüyor.

Kavuri, FTX’in iflas ettiği günü, “24 saat boyunca bilgisayar başındaydım ve sayfayı yeniliyordum. Paramı çekmek için FTX destek masasına e-posta göndermeye çalışıyordum. Kendimi kötü hissettim. Sadece ‘Aman Tanrım, işte bu kadar. Her şeyi kaybettim’ diye düşündüm” sözleriyle anlattı.

DÜNYADAKİ MAĞDURLARIN SESİ OLDU

Bankman-Fried, gelecek hafta ABD’nin New York eyaletinde hakim karşısına çıkacak. Yaklaşık bir yıl sonra yatırımcılar bir yandan davayı dikkatle izlerken diğer yandan da paralarını geri alıp alamayacaklarına dair haberleri bekliyor.

Kavuri ise, “Sam Bankman-Fried kelimenin tam anlamıyla pek çok insanın hayatını mahvetti” diyor. Ancak Kavuri aynı zamanda, alacaklarının peşinden koşan ve dünyadaki FTX mağdurlarını da örgütlemeye çalışan birisi.

Dünyanın her yerinden alacaklılarla konuşan Kavuri şimdi davalarının sözcüsü haline geldi ve kendisini sosyal medyada “FTX Alacaklı Şampiyonu” olarak adlandırdı. Ayrıca insanların çaresizlikleriyle ilgili hikayeleri paylaştıkları Telegram grupları da kurdu.

Kavuri, “Türkiye’de bir kişi her şeyini kaybettikten sonra banka hesabında sadece 600 dolar kaldı ve Kore’de bir kişi panik atak nedeniyle hastaneye kaldırıldı” sözleriyle mağdurların yaşadığı sorunları anlattı.

Ayrıca Kavuri birçok FTX yatırımcısı gibi Bankman-Fried’ın zirveye çıkmasına yardımcı olan ünlüleri de suçluyor. Bunlar arasında firmayı ve CEO’sunu güvenilir olarak tanıtan fenomen ve ünlüler yer alıyor. Kavuri aynı zamanda bu isimlere de dava açıyor.

NE OLDU?

Kripto para borsası FTX, geçen yıl kasım ayında birtakım usulsüz işlemlerin açığa çıkmasıyla birlikte yaşanan müşteri hücumunun ardından iflas etmiş, şirketin CEO’su Sam Bankman-Fried’ın da istifa ettiği açıklanmıştı.

Bankman-Fried, aralık ayında ABD’nin suç duyurusunun ardından Bahamalar’da gözaltına alınmıştı. ABD’ye 21 Aralık 2022’de teslim edilen Bankman-Fried’ın duruşmaya kadar 250 milyon dolar kefaletle serbest bırakılması kararlaştırılmış, sonrasında kefalet iptal edilmişti.

Dolandırıcılık ve kara para aklama dahil çeşitli suçlardan yargılanan Bankman-Fried, kendisine yöneltilen suçlamaları reddetmişti.