FTX çöküşüyle ilgili çarpıcı rapor: Dev şirketi böyle batırmışlar

FTX'in yeniden yapılanma sürecini yöneten ekip tarafından hazırlanan raporda FTX'in çöküşü ele alındı. Raporda, şirketin eski üst düzey yöneticilerinin kibir, beceriksizlik ve açgözlülüklerinin çöküşe sebep olduğu belirtildi.

Sozcu.com.tr

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FTX raporu, şirket yönetimindeki anlayışın çöküşü getirdiğini ortaya koydu.

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından olan ve kasım ayındaki iflas ederek yeniden yapılandırma sürecine giren FTX, çöküşle ilgili rapor yayınlandı.

FTX Trading Ltd. (FTX.com) ve bağlı borçluları, bugün FTX Group’un ilk raporlarını yayınladı. Raporun bir milyondan fazla belgenin incelemesine ve 19 eski FTX Group çalışanıyla yapılan görüşmelere dayandığı belirtildi.

‘KİBİR, BECERİKSİZLİK, AÇGÖZLÜLÜK’

Raporda, FTX’in çöküşünün temelinde, eski CEO Sam Bankman-Fried, eski mühendislik direktörü Nishad Singh ve eski baş teknoloji sorumlusu Gary Wang gibi üst düzey yöneticilerin “kibir, beceriksizlik ve açgözlülükleri” olduğu belirtildi.

Raporda, “FTX, kamuoyunda sorumlu bir işletme imajı yaratmaya çalışmasına rağmen, uygun bir gözetim ve kontrol çerçevesi oluşturmaya pek ilgi göstermeyen küçük bir grup tarafından sıkı bir şekilde kontrol ediliyordu” ifadeleri yer aldı.

ÇALIŞANLARIN LİSTESİ BİLE YOKTU

Raporda bu kişilerin muhalefeti bastırdığı, kurumsal fonlarla müşteri fonlarını karıştırıp kötüye kullandığı ve üçüncü taraflara işleri hakkında yalan söylediği belirtildi.

Rapor şirketin kurumsallıktan da oldukça uzak olduğunu ortaya koydu. Rapora göre FTX, Kasım 2022’de iflas başvurusunda bulunduğu sırada şirket çalışanlarının kim olduğunun tam bir listesine bile sahip değildi.

‘KÜÇÜK BİR GRUP TARAFINDAN KONTROL EDİLİYORDU’

FTX Yeniden Yapılandırma Baş Sorumlusu Avukat John J. Ray III rapordaki değerlendirmelere ilişkin şunları söyledi:

“FTX Group, şirketi sorumlu bir şekilde yönettiğini iddia eden, ancak aslında gözetim kurmaya veya uygun bir kontrol çerçevesi uygulamakla ilgisi olmayan küçük bir grup tarafından sıkı bir şekilde kontrol ediliyordu.

FTX’in düşüşünde etkili olan olayları gözden geçirmek ve alacaklılar için mümkün olduğunca fazla değeri tespit etmek ve geri kazanmak için çabalarımızı sürdürüyoruz.”

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz kasım ayında FTX'in yan kuruluşu Alameda Research’ün bilançosunu kendi yerel tokenları olan FTT’yle desteklendiği ortaya çıkmış sonrasında müşterilerden para çekmek için borsaya hücum etmişti.

Rakibi Binance, FTX'i önce kurtarmak istemiş sonrasında bu planından vazgeçmişti. Dev şirketin kurtarma planını tersine çevirmesiyle birlikte FTX hızla çöktü. Şirket, müşteri talebindeki ani artışı karşılamak için yeterli rezerv varlığına sahip olmadığını itiraf etti.

Çöküş, sektör için ‘kripto kışı' ve ‘Lehman Brothers anı' olarak adlandırılırken dijital varlık endüstrisinde şok dalgaları yarattı. Kripto endüstrisinin dahi çocuğu olarak bilinen Bankman-Fried, şimdi 12 federal suçlamayla karşı karşıya ve yargılanmayı bekliyor.

YARGILANMAYI BEKLİYOR

Bankman-Fried, duruşma başlayana kadar Kaliforniya'daki ailesinin evinde ev hapsinde tutuluyor. Ünlü kriptocu, menkul kıymet dolandırıcılığı ve kişisel kazanç için platformdan para çekmekle suçlanıyor.

FTX’in kurucusu eski CEO’su olan Bankman-Fried, dolandırıcılık ve kampanya finansmanı yasası suçlamaları nedeniyle ekim ayında yargılanacak. Eski milyarder suçlamaları reddediyor.

Ancak Singh, şubat ayında savcılarla yapılan işbirliği anlaşmasının bir parçası olarak dolandırıcılık suçunu kabul etmişti. Bir kaç eski FTX yöneticisinin de suçlamaları kabul edip yetkililerle işbirliği yaptığı biliniyor.

Ayrıca müşteri fonlarında yaklaşık 8 milyar dolarlık kayıp olduğu tahmin ediliyor.