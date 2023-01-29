FTX kurucusu Sam Bankman-Fried için iletişim yasağı istendi

ABD’li savcılar, Sam Bankman-Fried davasını yürüten mahkemeden kefalet şartlarını değiştirmesini istedi. İddia makamı, eski CEO'nun FTX çalışanları ile iletişime geçmesinin ve mesajlaşma uygulamalarını kullanmasının engellenmesini talep etti.

Sozcu.com.tr

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ABD savcıları, FTX kurucusu Sam Bankman-Fried’in yaklaşmakta olan ceza davasında potansiyel tanıklarla iletişim kurduğunu iddia ederek, meslektaşlarıyla iletişim kurmasını ve şifreli mesajlaşma uygulamalarını kullanmasının engellenmesini talep etti.

Cuma günü mahkemeye gönderilen bir mektupta savcılar, Bankman-Fried’in FTX baş hukuk müşaviri ile Signal uygulaması üzerinden ‘doğrudan iletişim halinde’ olduğunu iddia etti.

TEKRAR İLETİŞİME GEÇTİ

ABD’de sekiz ayrı suçlamayla karşı karşıya kalan ve Bahamalar’dan iade edildikten sonra aralıkta kefaletle serbest bırakılan Bankman-Fried’ın 15 Ocak’ta Signal ve e-posta yoluyla FTX baş hukuk müşaviri ile temasa geçtiği öğrenildi.

Savcılar eski ve yeni FTX çalışanlarıyla iletişime geçen Bankman-Fried’ın “Yeniden bağlantı kurarak yapıcı bir ilişkiye sahip olmayı ve birbirimizi kaynak olarak kullanmamızın bir yolu olup olmadığını görmeyi gerçekten çok isterim” dediği ileri sürüldü.

YASAK TALEP EDİLDİ

Savcılar mahkemeden Bankman-Fried’in kefalet koşullarını değiştirerek Signal dahil şifreli veya geçici mesajlaşma platformlarını kullanmasının yasaklanmasını istedi.

Sanığın bu tür uygulamaları kolluk kuvvetlerinden gelen iletişimleri gizlemek için kullandığı, Signal ve Slack’teki mesajları 30 gün sonra kaybolacak şekilde ayarladığını iddia edildi.

NE OLDU?

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan FTX, geçtiğimiz kasım ayında ortaya çıkan ve hileli olduğu düşünülen muhasebeleştirme olayının ardından bir hafta içinde iflas etti.

FTX Müşterilerin borsaya emanet ettiği paraları yan kuruluş Alameda Research'e borç verilmesi bir skandal olarak tarihe geçti. Sonrasında ise Bahamalarda dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklanan Sam Bankman-Fried ABD’ye iade edildi ve kefaletle serbest kaldı