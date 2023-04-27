Garanti Bankası’ndan ilk çeyrekte 15,5 milyar TL net kâr

Garanti Bankası, 2023 yılının ilk çeyreğinde net kârını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 83 artışla 15 milyar 452 milyon TL'ye yükseltti.

Sozcu.com.tr

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Garanti Bankası, 2023 yılın ilk çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Buna göre banka ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 83 artışla 15 milyar 452 milyon TL konsolide net kâr elde etti. Geçen yıl aynı dönemde bankanın karı 8 milyar 462 milyon TL idi.

Banka, 2022 yılının tamamında ise 58,5 milyar TL net kâr elde etmişti.

Bankanın ocak-mart döneminde ortalama özkaynak kârlılığı yüzde 38,2 olurken aktif büyüklüğü 1,5 trilyon TL seviyesinde gerçekleşen bankanın aktif kârlılığı yüzde 4,5 seviyesinde gerçekleşti.

Bankanın net faiz geliri ilk çeyrekte 18 milyar 667 milyon TL’ye yükseldi. Geçen yıl aynı dönemde bankanın net faiz geliri 14 milyar 244 milyon TL olmuştu.

Bakanın faaliyetlerini değerlendiren Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, bankacılık sektörünün ihtiyacının enflasyonun düşmesi ve öngörülebilir makro yatırımlar olduğunu söyledi.

Baştuğ konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

2023 yılı global arenada hareketli başladı; resesyon, yüksek enflasyonla birlikte dünya çapındaki bankalarda yaşanan krizler, sağlam bankacılık sektörünün önemini bir kez daha gösterdi. Türkiye'de bankacılık sektörü sağlıklı bilanço yapısı ile ülke ihtiyaçlarını destekleyecek güce sahiptir.

Bununla birlikte, sektörün de ihtiyacı bir an evvel enflasyonun düşmesi, daha öngörülebilir ve istikrarlı bir makro yatırım ortamının tesis edilmesidir. Sermaye kârlılıklarının enflasyonun altında olduğunu düşünürsek, sektörün güçlü sermayesini koruması ve ekonomik büyümeyi desteklemesi için sürdürülebilir kârlılığın öneminin altını bir kez daha çizmek isterim.

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