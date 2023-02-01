Garanti BBVA’nın net kârı 2022’de yüzde 348 arttı

2021'de 13,1 milyar TL olan Garanti BBVA'nın net kârı 2022'de 58,5 milyar TL'ye yükseldi.

Sozcu.com.tr

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Garanti BBVA'nın konsolide finansal tablolarına göre, 2022 yılında net kârı önceki yıla göre yüzde 348 artışla 58 milyar 510 milyon 306 bin TL olurken, aktif büyüklüğü 1 trilyon 303 milyar 578 milyon 483 bin TL seviyesinde gerçekleşti.

Bankanın nakdi ve gayri nakdi kredileri 2022’de 974 milyar 448 milyon 231 bin TL’ye yükseldi.

Aktiflerin yüzde 69,6'sı müşteri mevduatlarıyla fonlanırken, müşteri mevduat tabanı 2022 yılında yüzde 56 büyüme ile 906 milyar 910 milyon 251 bin TL oldu. BDDK'nın geçici önlemleri hariç bankanın sermaye yeterlilik oranı yüzde 16,8, özkaynak kârlılığı yüzde 51,0, aktif kârlılığı ise yüzde 5,4 seviyelerinde gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, 2022 yılının makro politikaların çizdiği çerçevede, bankalar açısından zorlayıcı ve rekabeti alıştıkları sınırların dışına taşıyan bir yıl olduğunu ifade etti.

‘ENFLASYON KREDİ TALEBİNİ ARTIRDI’

Ekip olarak, yoğun değişim sürecine hızlı uyum sağladıklarını belirten Baştuğ, “Enflasyon dolayısıyla yıl içinde artan TL kredi talebi, son çeyrekte regülasyonların etkisiyle hız kesti. Tüzel kredilerde sadece KOBİ ve ihracatçı firmalara yönelen bir kredi kullandırımı oldu. Diğer firmalar regülasyonun etkisiyle kullandırımlarını önemli ölçüde azalttılar. Tüketici kredileri ve kredi kartları normal büyüme sürecine devam etti ve burada geleneksel liderliğimizi koruduk.” ifadelerini kullandı.

Baştuğ, aktif taraftaki gelişimden çok daha önemlisinin pasifteki fonlama yapısında olduğunu belirterek, “Kur Korumalı Mevduat (KKM) hacmi sektörde vadeli TL mevduatın yarısından fazlasını oluşturuyor. Benzer bir trendi bankamızda da gördük. Bu ürünle mevduat vadeleri uzadı ve sektörün geleneksel sorunlarından biri olan vade uyumsuzluğunu azaltarak bilançolarımıza destek verdi. Garanti BBVA olarak, sektörde KKM dönüşümünü en fazla gerçekleştiren bankalardan biriyiz” değerlendirmesinde bulundu.

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