Gelişmekte olan ülkelerin tahvil ihracında rekor

Gelişmekte olan ülkelerin devlet ve şirket tahvillerinin ihracı yeni yılın ilk haftasında yaklaşık 28 milyar dolarlık zirveye çıkarak, geçen yılın ilk haftasındaki 19 milyar dolarlık ihraç tutarını geride bıraktı.

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Gelişmekte olan ülkelerin devlet ve şirket tahvillerinin ihracı yeni yılın ilk haftasında yaklaşık 28 milyar dolarlık zirveye çıkarak, geçen yılın ilk haftasındaki 19 milyar dolarlık ihraç tutarını geride bıraktı.

Morgan Stanley analistlerinin hesaplamalarına göre, Endonezya, Macaristan, Slovenya, Romanya ve Hong Kong toplamda 21.3 milyar dolarlık tahvil ihraç ederek geçen yılki 13.4 milyar dolarlık ihraçlarını fazlasıyla aştı.

ARTAN FAİZLER NEDENİYLE 10 YILIN DİBİNİ GÖRMÜŞTÜ

Geri kalan 6.5 milyar dolarlık tahvil ihracıysa gelişmekte olan ülkelerdeki şirketlerden geldi.

Artan küresel faizler nedeniyle, geçen yılki tahvil ihraç tutarı 87 milyar dolar ile on yılın dip seviyesine düşmüştü. (REUTERS)

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