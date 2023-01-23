Goldman Sachs, kârını baskılayan varlık yönetimi yatırımlarını azaltacak

ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs’ın varlık yönetimi birimi, bankanın kârını baskılayan 59 milyar dolarlık alternatif yatırımlarını belirgin oranda azaltacak.

Goldman Sachs varlık ve servet yönetimi baş yatırım yetkilisi Julian Salisbury, Reuters’a yaptığı açıklamada, bankanın gelecek birkaç yılda pozisyonlarını elden çıkarmayı ve bilançosundaki bu fonların bir kısmını dış sermayeyle değiştirmeyi planladığını belirtti.

Salisbury, “Mevcut seviyelerden belirgin bir düşüş görmeyi beklerdim. Sıfır olmayacak çünkü bilançodaki bireysel anlaşmaların aksine fonlara ve yatırımlara devam edeceğiz” dedi.

KÂR HEDEFLERİ TUTMADI, İŞTEN ÇIKARMALAR BAŞLADI

Goldman Sachs dördüncü çeyrekte Wall Street’in kâr hedeflerini büyük ölçüde ıskalamıştı. Diğer bankalar gibi Goldman da, 2008 mali krizinden bu yana başlattığı en büyük işten çıkarma dalgasıyla 3 binden fazla çalışanını işten çıkaracağını açıklamıştı.

Goldman Sachs’ın 28 Şubat’taki yatırımcı buluşmasında varlık planı hakkında daha fazla ayrıntı vereceğini söyleyen Salisbury, alternatif varlıkların, hisse senetleri ve tahviller gibi geleneksel yatırımların aksine özel sermayeyi veya gayrimenkulü içerebileceğini dile getirdi. (REUTERS)