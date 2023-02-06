Goldman Sachs: Petrol yeniden 100 doların üzerine çıkabilir

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs'a göre, petrol bu yıl yeniden varil başına 100 doların üzerine çıkabilir. Analize göre petrol, yedek üretim kapasitesinin bitmesi nedeniyle 2024'te ciddi bir arz sorunuyla karşı karşıya kalabilir.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Goldman’a göre, yaptırımlar nedeniyle Rus petrol ihracatı da gerileyebilir. Çin’de Covid Sıfır politikasının sona ermesi nedeniyle talepte toparlanma beklenirken fiyatların mevcut 80 dolarlık seviyelerden 100 doların üzerine çıkması muhtemel.

Bankanın emtia birimi başkanı ve analist Jeff Currie, dün Suudi Arabistan’ın Riyad kentinde düzenlenen bir konferansta konuştu. Currie’ye göre, sektörde talebi karşılamak için gereken harcamaların eksikliği nedeniyle fiyatların artması beklenirken bu durum 2024’e kadar büyük bir sorun haline gelebilir.

“Şu anda, Çin hâlâ tam olarak toparlanamadığı için fazla vermeye devam ediyoruz” diyen Currie, bu yıl içinde talep arzı geçtiğinde kapasitenin bir sorun haline gelmesinin muhtemel olduğunu söyledi.

SALMAN’DAN KAPASİTE VURGUSU

Petrol fiyatları, corona virüsü pandemisi sırasında 20 dolara düşerken sonrasında Rusya-Ukrayna savaşını takiben 130 dolara yaklaşmıştı. Dalgalı bir kaç yıl geçiren petrol, son dönemde artan üretim sorunları ve talep endişeleri ile boğuşuyor.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Salman da rafineri kapasitelerine yapılan yatırım eksikliğine vurgu yaptı. Salman, OPEC+’nın üretimi ne zaman artıracağına karar verirken temkinli davranacağını yineledi.

WALL STREET, 100 DOLAR TAHMİNİNDE ORTAKLAŞTI

Geçtiğimiz ay Morgan Stanley’in baş emtia stratejisti Martijn Rats da talebin ikinci yarıda yedek üretim kapasitesini zorlamaya başlayabileceğini belirterek Brent petrolün varil başına 100 ila 110 dolar aralığına gelebileceğini söylemişti.

JPMorgan emtia birimi başkanı Natasha Kaneva da benzer bir tahminde bulunmuştu. Kaneva, Çin’in yeniden açılmasının görünümü iyileştirdiğini belirterek Brent petrolün jeopolitik bir olay olmadığı takdirde 100 doları aşmak için mücadele edeceğini söyledi.