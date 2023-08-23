Gözler Merkez Bankası’nın faiz kararında: İşte ekonomistlerin tahminleri

Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı faiz kararı piyasalar tarafından merakla bekleniyor. Bankanın kademeli faiz artışlarına devam etmesi bekleniyor. İşte yarınki toplantı için ekonomistlerin son tahminleri...

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Merkez Bankası’nın (TCMB) kademeli faiz artışlarına, yarınki toplantısında devam etmesi bekleniyor.

TCMB, haziran ve temmuz aylarında toplam 900 baz puanlık faiz artışıyla politika faizini yüzde 17,5 çekmiş, enflasyon görünümünde belirgin düzelme olana kadar kademeli sıkılaşmanın devam edeceğini söylemişti.

Fakat yapılan faiz artışı, vergi artışları ve TL’nin değer kaybı sebebiyle yükselen enflasyonun yanında beklentilerin oldukça altında kaldı. TCMB faiz kararlarını sıkılaştırma içeren diğer adımlarla destekledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uyguladığı politikalar sonucunda TCMB, 2021 yılında yüzde 19 seviyesinde bulunan bir haftalık repo faizini yüzde 8,5’e kadar indirmişti. Seçim öncesi yüksek enflasyona rağmen faizler düşük tutulurken, TL’nin değerinin daha da düşmesini engellemek için TCMB rezervleri kullanılıyordu.

TCMB 125 milyar dolara yaklaşan kur korumalı mevduat hesaplarının (KKM) TL mevduata geçişine yönelik bankalara hedef belirleyerek ilk kez KKM’nin azaltılmasını amaçlayan adımını bu haftasonu atarken, bankacılara göre bu karar faiz artışlarının sınırlı kalmaya devam edeceğinin de göstergesi.

TCMB beklentilerin altında kalan 900 baz puanlık faiz artışının ardından Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Hatice Karahan’ın da katıldığı yenilenen kadrosuyla alacağı faiz kararını yarın saat 14.00’da açıklayacak.

Ekonomistlerin faiz toplantısına ilişkin tahminler ise şöyle oldu:

REUTERS ANKETİ

Reuters anketine katılan 17 ekonomistin tamamı yüzde 17,5 seviyesindeki politika faizinde artış beklerken, tahminler yüzde 18 ila yüzde 20,5 bandında yer alıyor.

Ankette sekiz ekonomist 250 baz puan, dört ekonomist 200 baz puan, üç ekonomist 150 baz puan, ve birer ekonomist 50 ve 300 baz puan artış bekliyor.

BLOOMBERG HT ANKETİ

Bloomberg HT’nin anketine katılan 20 kurumun medyan beklentisi, ağustos ayında faizin 250 baz puan artarak yüzde 20 seviyesine çıkacağı yönünde oldu.

Ağustos ayı anketinde; maksimum beklenti yüzde 20, minimum beklenti ise yüzde 16 oldu.

Öte yandan bu anket döneminde 18 kurum 2023 yıl sonuna yönelik tahminlerini aktardı.

Ağustos anketinde 2023 yıl sonu için medyan beklenti değişmeyerek yüzde 25 seviyesinde gerçekleşti. 2023 yıl sonuna ilişkin maksimum beklenti yüzde 30, minimum beklenti ise yüzde 20 seviyesinde gerçekleşti.

AA FİNANS ANKETİ

AA Finans’ın, 24 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB’nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 250 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.

Anket sonuçlarına göre, 100 ila 250 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 18,50 ile yüzde 20,00 arasında, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 20 ile 30 arasında yer aldı.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 26,50 oldu.

FOREKS ANKETİ

Foreks Haber anketine katılan 21 ekonomistin tamamı faizin artırılacağını öngördü. En yüksek tahmin yüzde 20 olurken, en düşük tahmin yüzde 18,25 olarak gerçekleşti.

Ankette, yüzde 25 seviyesinde oluşan 2023 yıl sonu ve 12 ay sonrasın tahminleri faiz beklentileri ise korundu.

Ankete katılım sağlayan 15 ekonomistin yıl sonuna ilişkin en yüksek ve en düşük beklentileri de yüzde 30 ve yüzde 20 olarak sabit kaldı. Geçen ayki ankette medyan tahmin yüzde 27 seviyesinde oluşmuş, tahmin aralığı ise yüzde 40 ila yüzde 23,5 bandında gerçekleşmişti.

HSBC TAHMİNİ

Aralık ayına kadar politika faizinin yüzde 30 seviyesine yükseleceğini tahmin eden HSBC araştırma notunda bu seviyenin altında faiz artışı döngüsünün bitme riskinin olduğunu belirtti ve şunları söyledi:

“Reel politika faizinin negatif gerçekleşmeye devam ettiği bir ortamda, mütevazı politika faiz artışları makroihtiyati sıkılaştırma ile desteklense bile, kalıcı dezenflasyonun sağlanma ihtimali düşüktür.”