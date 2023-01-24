Altın fiyatlarında rekor geldi
Altının gram fiyatı güne yükselişle başlamasının ardından 1173 lira ile tarihi zirvesini yeniledi.
Dün, ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,23 artışla 1168 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,43 üzerinde 1173 liraya yükselerek yeni rekor seviyeyi gördü.
Aynı dakikalarda çeyrek altın 1920 lira, Cumhuriyet altını da 7 bin 790 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı dün yüzde 0,2 değer kazanarak günü 1931 dolardan tamamlamasının ardından, şu dakikalarda 1940 dolardan işlem görüyor.
FAİZ BEKLENTİLERİ ALTIN FİYATLARINI DESTEKLİYOR
Analistler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) gelecek hafta politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakıldığını belirterek, Fed’in faiz artırımlarını yavaşlatacağı beklentilerinin altın fiyatlarını desteklediğini kaydetti.
Küresel çapta resesyon riski ve para politikalarının seyrine ilişkin belirsizliklerin yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğini aktaran analistler, bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.
Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1920 doların destek, 1950 ve 1970 doların direnç konumunda olduğunu söyledi. (AA)