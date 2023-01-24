Gübre Fabrikaları, işleme kapatıldı
Gübre Fabrikaları hisseleri olağandışı fiyat hareketlerine ilişkin olarak talep edilen özel durum açıklamasının zamanında yapılmaması nedeniyle geçici olarak işlem göremeyecek.
Borsa İstanbul’dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre borsada işlem gören Gübre Fabrikaları T.A.Ş. payları talep edilen özel durum açıklamasının iletilmemesi nedeniyle işleme kapatıldı.
KAP’a yapılan açıklamada şu değerlendirmeler yer aldı;
“GUBRF işlem sırası, şirketin paylarında meydana gelen olağandışı fiyat/miktar hareketine ilişkin olarak Borsamız tarafından talep edilen özel durum açıklamasının şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna zamanında gönderilmemiş olması sebebiyle geçici olarak işleme kapatılmıştır”