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Gübre Fabrikaları, işleme kapatıldı

Gübre Fabrikaları hisseleri olağandışı fiyat hareketlerine ilişkin olarak talep edilen özel durum açıklamasının zamanında yapılmaması nedeniyle geçici olarak işlem göremeyecek.

Sozcu.com.tr
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Gübre Fabrikaları, işleme kapatıldı

Borsa İstanbul’dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre borsada işlem gören Gübre Fabrikaları T.A.Ş. payları talep edilen özel durum açıklamasının iletilmemesi nedeniyle işleme kapatıldı.

KAP’a yapılan açıklamada şu değerlendirmeler yer aldı;

“GUBRF işlem sırası, şirketin paylarında meydana gelen olağandışı fiyat/miktar hareketine ilişkin olarak Borsamız tarafından talep edilen özel durum açıklamasının şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna zamanında gönderilmemiş olması sebebiyle geçici olarak işleme kapatılmıştır”

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