Haftanın kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları belli oldu

Bu hafta yatırım araçları içinde yüzde 0,20'lik sınırlı artışla en çok dolar/TL kazandırdı.

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Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,58, altının gram satış fiyatı yüzde 0,95 ve Euro/TL yüzde 0,37 değer kaybederken, dolar/TL yüzde 0,20 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 4.975,48 ve en yüksek 5.138,08 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,58 azalarak 5.012,34 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,95 değer kaybıyla 1.248 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,96 azalışla 8.361 liraya geriledi. Geçen hafta sonu 2.066 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 2.046 liraya indi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,20 artışla 19,4060 liraya çıkarken, Euro da yüzde 0,37 kayıpla 21,2780 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,11, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,34 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,38 ile “Para Piyasası Fonları” oldu. (AA)

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