Halka açık olmayan AŞ’lerin GSP’de hisse satışına ilişkin esaslar belirlendi

Halka açık olmayan anonim şirketlerin (AŞ) Girişim Sermayesi Pazarı'nda (GSP) işlem görebilmesi için esasları SPK tarafından belirlenen izahname hazırlanması ve onaylanması gerekiyor.

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Halka açık olmayan anonim şirketlerin (AŞ) Girişim Sermayesi Pazarı’nda (GSP) işlem görmek üzere sermaye artırımı yoluyla ihraç edecekleri paylarının halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin esaslar belirlendi.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan payları girişim sermayesi pazarında işlem görecek ortaklıklara ilişkin esaslar tebliğine göre, AŞ’lerin sermaye artırımı suretiyle ihraç edilecek paylarının halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılabilmesi ve GSP’de işlem görebilmesi için esasları SPK tarafından belirlenen izahname hazırlanması ve onaylanması gerekiyor.

Bu AŞ’lerin, SPK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış ve özel bağımsız denetimden geçmiş, payların satışa sunulacağı yıldan önceki yıla ait finansal tabloları itibarıyla; aktif toplamının en az 20 milyon TL, net satış hasılatının en az 10 milyon TL olması, kayıtlı sermaye sistemine geçmek için ise tescil edilmiş sermayesinin en az 10 milyon TL tutarında ve tamamının ödenmiş olması şartları aranacak.

Kapsam dahilindeki AŞ’lerin payları, borsada işlem görmeye başladığı yılı takip eden 2 yıl tamamlanmadan halka arz edilerek satılamayacak.

SPK’YA BAŞVURMALARI ZORUNLU

AŞ’lere, payları borsada işlem görmeye başladığı yılı takip eden 5 yılı aşmamak üzere paylarının borsanın diğer pazarlarında işlem görmesini sağlayan ve yalnızca sermaye artırımı yoluyla halka arz edilmesi suretiyle düzenlenecek izahnamenin onaylanması talebiyle SPK’ya başvuruda bulunmak zorunluluğu bulunuyor.

İzahnamesi onaylanmayan ya da belirtilen sürede başvuru yapmayan AŞ’ler, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın sermaye piyasası kanunu kapsamından çıkmış ve payları borsa tarafından GSP’den çıkarılmış sayılacak, 2 yıl boyunca paylarının halka arzı amacıyla başvuru yapamayacak.

AŞ’lerin GSP’de işlem gören payları hariç olmak üzere, halka arza konu olmayan payları, paylarının borsanın diğer pazarlarında işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 2 yıl geçmeden borsada işlem gören niteliğe dönüştürülemeyecek. (REUTERS)

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