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Hazine 17,6 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde 17 milyar 604,9 milyon lira borçlanmaya gitti.

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Hazine 17,6 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde 17 milyar 604,9 milyon lira borçlanmaya gitti.

İhalede, 10 yıl (3640 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 0 reel kupon ödemeli TÜFE’ye endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı yapıldı.

İhalede reel basit faiz yüzde eksi 2,76, reel bileşik faiz yüzde eksi 2,74 oldu.

KAMUDAN GELEN TEKLİF

Nominal teklifin 34 milyar 798 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 5 milyar 760 milyon lira, net satış 7 milyar 604,9 milyon lira oldu.

Kamudan gelen 3 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 30 milyar 850,8 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 7 milyar liralık satış yapıldı.

Hazine böylece 17 milyar 604,9 milyon lira borçlandı. (AA)

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