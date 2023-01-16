Hazine 2 ihalede 25,3 milyar TL borçlandı

Bakanlık ilk ihalede, 7 yıl (2450 gün) vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracını yaptı. İhalede dönemsel faiz yüzde 10,31 oldu.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 25 milyar 338,4 milyon lira borçlanmaya gitti.

Bakanlık ilk ihalede, 7 yıl (2450 gün) vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracını yaptı. İhalede dönemsel faiz yüzde 10,31 oldu.

Nominal teklifin 2 milyar 811 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 689 milyon lira, net satış 1 milyar 611,2 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 1 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 727,5 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 400 milyon liralık satış yapıldı.

BİLEŞİK FAİZ 10,37 OLDU

İkinci ihalede ise 10 yıl (3556 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 5,2 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi.

İhalede basit faiz yüzde 10,11, bileşik faiz yüzde 10,37 oldu.

Nominal teklifin 13 milyar 468 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 10 milyar 157 milyon lira, net satış 10 milyar 557,2 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 750 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 17 milyar 302 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 11 milyar liralık satış yapıldı.

Hazine böylece, iki ihalede toplam 25 milyar 338,4 milyon lira borçlandı. (AA)

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