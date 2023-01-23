Hazine 2 ihalede 43,6 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği 2 ihalede 43 milyar 576,3 milyon lira borçlanmaya gitti.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün 2 tahvil ihalesi düzenledi. Bakanlık ilk ihalede, 3 yıl (1211 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracını yaptı.

Nominal teklifin 7 milyar 10,5 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 3 milyar 480,5 milyon lira, net satış 3 milyar 274,2 milyon lira olarak gerçekleşti. İhalede dönemsel faiz yüzde 4,11 olarak belirlendi.

Kamudan teklifin gelmediği ihalede, piyasa yapıcılarından 376 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 250 milyon liralık satış yapıldı.

5 YIL VADELİ TAHVİLDE BİLEŞİK FAİZ YÜZDE 9,9 OLDU

İkinci ihalede de 5 yıl (1659 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi. İhalede basit faiz yüzde 9,67, bileşik faiz yüzde 9,9 oldu.

Nominal teklifin 30 milyar 72 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 21 milyar 183 milyon lira, net satış 22 milyar 802,1 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan 1 milyar 250 milyon liralık teklif alınırken, bunun tamamı karşılandı. Piyasa yapıcılarından 27 milyar 113 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 16 milyar liralık satış yapıldı. Hazine böylece, iki ihalede toplam 43 milyar 576,3 milyon lira borçlandı. (AA)

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