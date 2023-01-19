Hazine 2023’te KKM’ye 25 milyar lira ödeme öngördü

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, mevduat ve katılma hesaplarının kur artışına karşı korunması faaliyetlerine yönelik, 2023 yılı için 25 milyar liralık bütçe öngörüldü.

Sozcu.com.tr

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Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerinden yapılan derlemeye göre 2023’te mevduat ve katılma hesaplarının kur artışına karşı korunması faaliyetlerine yönelik 25 milyar liralık bütçe öngörüldü.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de Bakanlıkça yayınlanan “Performans Programı”nda, 2023 yılında, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasına yönelik faaliyetlere öncelik verileceğini belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, KKM sahiplerine aralıkta 973 milyon TL'lik kur farkı ödemesi yapmıştı. Böylece 2022'de KKM sahiplerine toplamda 92,5 milyar TL hazine bütçesinden ödenmiş oldu. Merkez Bankası’nın dönüşümlü hesaplar için ne kadar ödeme yaptığı ise henüz bilinmiyor.

ÖNCEKİ AYLARDA NE KADAR ÖDENDİ?

Bütçeden KKM sahiplerine mart ayında 11,7 milyar TL, nisan ayında 4,5 milyar TL, mayısta 4,8 milyar TL, haziranda 16,1 milyar TL, temmuzda 23,3 milyar TL, ağustosta 15 milyar TL, eylülde 9,2 milyar TL ve ekimde 6,6 milyar TL ödenmişti.

Kasımda mevduat sahiplerine ödeme yapılmazken aralıkta bu miktar 973 milyon TL oldu.

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