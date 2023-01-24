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Hazine bugün 2,2 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün düzenlediği TÜFE'ye endeksli tahvil ihalesinde 2 milyar 184,1 milyon lira borçlanmaya gitti.

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Hazine bugün 2,2 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün düzenlediği ihalede, 10 yıl (3640 gün) vadeli 6 ayda bir yüzde 0 kupon ödemeli, TÜFE’ye endeksli devlet tahvilinin ilk ihracını yaptı. İhalede reel basit faiz yüzde eksi 2,62, reel bileşik faiz yüzde eksi 2,6 oldu.

Nominal teklifin 5 milyar 992 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 140 milyon lira, net satış 1 milyar 484,1 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan teklifin gelmediği ihalede, piyasa yapıcılarından 4 milyar 417 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 700 milyon liralık satış yapıldı. Hazine böylece 2 milyar 184,1 milyon lira borçlandı. (AA)

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