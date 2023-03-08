Hazine dış borçlanma için yetki verdi
Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsinden tahvil ihracı için 3 yabancı finans kuruluşuna yetki verdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığınca, dolar cinsinden 2029 vadeli tahvil ihracı için 3 finans kuruluşuna yetki verildi.
Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2023 yılı dış finansman programı çerçevesinde, dolar cinsinden 2029 vadeli tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere Deutsche Bank, HSBC ve J.P. Morgan’a yetki verilmesi kararlaştırıldı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 11 Ocak 2023 tarihinde düzenlediği 2033 vadeli eurobond ihracında faiz yüzde 9,75, ihraç tutarı 2,75 milyar olmuştu.