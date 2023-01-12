Hazine yüzde 9,75 faizle 2,75 milyar dolar borçlandı
Hazine, tahvil ihracıyla 2,75 milyar dolar dış borçlanmaya gitti. Tahvilin getirisi benzer vadeli ABD devlet tahvilinin 619,2 baz puan üzerinde gerçekleşti.
Hazine dün gerçekleştirdiği 19 Ocak 2033 vadeli tahvil ihracıyla 2,75 milyar dolar borçlanırken, tahvilin yatırımcılara getirisi yüzde 9,75 oldu.
Hazine dün ihraç için uluslararası bankalar Citi, Goldman Sachs ve Standard Chartered’a yetki vermiş, bankacıların verdiği bilgiye göre ihracın ilk getiri beklentisi yüzde 10,125’li seviyeler olarak açıklanmıştı.
Hazine’nin ABD sermaye piyasaları kurumuna yaptığı açıklamaya göre kupon oranı yüzde 9,375 olan tahvilin getirisi benzer vadeli ABD devlet tahvilinin 619.2 baz puan üzerinde gerçekleşti. (REUTERS)