Hazine’den 2,3 milyar dolarlık dış borçlanma
Hazine'nin 6 yıl vadeli Eurobond ihracında faiz yüzde 9,5 oldu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın dün 2,25 milyar dolarlık dış borçlanmaya gitti.
6 yıl vadeli Eurobond ihracında faiz oranı yüzde 9,5 oldu. Eurobond ihracında dolar cinsi borçlanmanırken, aynı vadeli ABD Hazine tahvili faizinin üzerine ülke risk primi (CDS) ekleniyor.
Bakanlık, Eurobond ihracı için dün Deutsche Bank, HSBC ve J.P. Morgan'a yetki vermişti.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 11 Ocak 2023 tarihinde düzenlediği 2033 vadeli eurobond ihracında faiz yüzde 9,75, ihraç tutarı 2,75 milyar olmuştu.
Hazine’nin 23 Mart’ta 3,25 milyar dolarlık dış borç geri ödemesi yapacak.