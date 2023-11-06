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Hazine’den dolar cinsi sukuk ihracı için bankalara yetki

Hazine ve Maliye Bakanlığı, uluslararası sermaye piyasalarında dolar cinsinden bir kira sertifikası (sukuk) ihracı gerçekleştirmek amacıyla 5 bankaya yetki verdi.

Sozcu.com.tr
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Hazine’den dolar cinsi sukuk ihracı için bankalara yetki

Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni yurt dışı borçlanması gerçekleştirecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ihraç için Emirates NBD Capital, HSBC, JPM, Kuwait Finance House ve QNB Capital yetkilendirildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Hazine ve Maliye Bakanlığı, uluslararası sermaye piyasalarında dolar cinsinden bir kira sertifikası ihracı gerçekleştirmek amacıyla Emirates NBD Capital, HSBC, JPM, Kuwait Finance House ve QNB Capital'a yetki vermiştir.”

Bakanlık bu yıl yurt dışı piyasalardan 7,5 milyar dolarlık borçlanma gerçekleştirmişti

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