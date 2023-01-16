Hazine’nin ilk yeşil tahvili için yatırımcı toplantılarına başlanacak

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Murat Zaman, "Hazine'nin ilk yeşil tahvili için yatırımcı toplantılarına Ocak sonunda başlamayı planlıyoruz" dedi.

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Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Murat Zaman, Türkiye’nin ilk yeşil tahvili için yatırımcı toplantılarına Ocak sonundan itibaren başlamayı, ihracı ise ilk çeyrekte yapmayı hedeflerdiklerini ifade etti.

Zaman, geçen yılın bütçe sonuçlarının açıklandığı basın toplantısının ardından basının ilk yeşil tahvil ihracının ne miktarda ve ne zaman olacağı sorusu üzerine, “İlk ihracımız olacağı için miktar konusunda endikatif bir miktar koymuyoruz, önemli olan başarılı geçmesi… Roadshow için Ocak sonunda çalışmalarımızı başlatacağız. Amacımız (ihraca) ilk çeyrekte çıkmış olmak” dedi.

AVRUPA SICAK BAKIYOR

Zaman yatırımcı toplantılarında Londra’nın öncelik olduğunu belirterek, “Londra’ya kesin gideriz, büyük ihtimalle New York’a da geçeriz. Ama Avrupa bankacılığı yeşil tahvile biraz daha sıcak bakıyor” dedi.

Zaman yeşil tahvil ihracının özel sektör için de gösterge olacağını ifade ederek, “Prestijli bir ihraç olarak görüyor, klasik eurobond ihraçlarından farklı olarak değerlendiriyoruz. Bir de Hazine biliyorsunuz buz kırıcı. Yeşil tahvilde çok iyi bir iş çıkarırsak özel sektörün replike etmesi kolay olacaktır” dedi.

Zaman, Hazine’nin bu yıl yen cinsinden bir ihraç yapılıp yapılmayacağı sorusu üzerine, “Birçok piyasaya erişimimiz var. Konuşuyoruz ama henüz net olarak yen cinsi bir ihracımız olacak diye bir karar almadık, ama görüşüyoruz” dedi. (REUTERS)