Hepsiburada ikinci çeyrek bilançosunu açıkladı

Türkiye’nin, Nasdaq’ta işlem gören tek şirketi Hepsiburada, 2023 yılının ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı.

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2023’ün ikinci çeyreğinde Hepsiburada’nın toplam satış hacmi geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 101 artarak 18,5 milyar TL’ye ulaştı.

Toplam sipariş adedi, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 95 artışla 27,5 milyona yükselen Hepsiburada’nın dijitalleştirdiği aktif KOBİ ve esnaf sayısı 101,3 bine, platformdaki toplam ürün adedi ise yıllık yüzde 50 artışla 195 milyona yükseldi.

Hepsiburada Premium'un üye sayısı Ağustos ayında 1,3 milyona ulaşırken, Hepsipay'in Hemen Al Sonra Öde uygulaması 207 bin müşteri tarafından kullandı.

Şirketin Faiz Amortisman ve Vergi Öncesi Kârı (FAVÖK), 2023’ün ikinci çeyreğinde 374 Milyon TL olarak gerçekleşti.

Hepsiburada CEO'su Nilhan Onal Gökçetekin, 2023 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarıyla ilgili olarak “2023 yılının ikinci çeyreğinde tahminlerimizin üzerinde, güçlü sonuçlar elde ettik ve toplam satış hacmimizi geçen senenin aynı çeyreğine kıyasla ikiye katladık. Müşteri odaklı yaklaşımımız, sunduğumuz yüksek kaliteli lojistik hizmetler ve ödeme çözümlerinin yanı sıra Hepsiburada Premium'un getirdiği müşteri sadakati bu performansa büyük katkı sağladı.

Yılın üçüncü çeyreğinde stratejimize bağlı kalarak geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla %110 oranında bir büyüme bekliyoruz” dedi.