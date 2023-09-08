IMF’den kripto varlıklar için yol haritası
IMF ve küresel mali düzenleyiciler, kripto varlıkların kapsamlı bir şekilde düzenlenmesi ve denetlenmesi çağrısında bulundu.
Uluslararası Para Fonu (IMF) ile küresel mali düzenleyiciler, kripto varlıkların makroekonomik ve finansal istikrara zarar vermesini engelleyecek önlemlere ilişkin yol haritası belirledi.
IMF ile G20 tarafından kurulan Finansal İstikrar Kurulunun (FSB) ortak raporunda, söz konusu önlemlere ilişkin politika önerileri sıralandı.
Raporda, kripto varlıkların yaygınlaşmasının para politikasının etkinliğini zayıflatabileceği, sermaye akışı yönetimini atlatabileceği, mali riskleri artırabileceği, gerçek ekonomiyi finanse etmek için mevcut kaynakları yönlendirebileceği ve küresel finansal istikrarı tehdit oluşturabileceği belirtildi.
KAPSAMLI DÜZENLEME ÇAĞRISI
FSB’nin hazırladığı küresel çerçeve, kripto varlıkların kapsamlı bir şekilde düzenlenmesi ve denetlenmesi çağrısında bulunuyor.
Raporda, IMF ve FSB’nin diğer uluslararası kuruluşlar ve standart belirleyici kurumlarla birlikte kripto varlıklara yönelik kapsamlı politika müdahalesinin etkili, esnek ve koordineli bir şekilde uygulanmasını sağlamak için çalışmaya devam edecekleri kaydedildi. (AA)