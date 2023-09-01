IMF’den ‘yüksek faiz’ uyarısı

Uluslararası Para Fonu (IMF) Birinci Başkan Yardımcısı Gita Gopinath'tan dikkat çeken bir uyarı geldi. Gopinath dünya genelinde enflasyon mücadelesi sürerken küresel faiz oranlarının uzun bir süre daha yüksek kalacağını söyledi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

IMF Birinci Başkan Yardımcısı Gopinath, Güney Afrika Merkez Bankası tarafından düzenlenen konferansta yaptığı konuşmada, zorlu küresel finansal koşullar, artan jeoekonomik ayrışma ve iklim değişikliğinin artan maliyetleri nedeniyle gelişmekte olan piyasalar için dış koşulların değiştiğini aktardı. Bu değişikliklerin ekonomik ortamı dönüştürdüğüne işaret eden Gopinath, bunların dünyayı daha değişken ve belirsiz hale getirdiğini vurguladı.

Gopinath, küresel finansal koşulların daha zorlu hale geldiğini belirterek, “Enflasyonu hedefe döndürme mücadelesi sürerken küresel faiz oranlarının uzun bir süre yüksek kalmasını bekliyoruz. Üstelik faiz oranlarının uzun süre düşük olduğu döneme asla dönmeyebileceğini düşünmek için nedenler var.” değerlendirmesinde bulundu.

“REFORMLAR YOLUYLA DAYANIKLIK ARTIRILMALI”

Bu ortamda gelişmekte olan ülkelere yönelik finansman koşullarının zorlu olmaya devam etmesinin beklenebileceğini kaydeden Gopinath, makro temelleri güçlendirmenin, eski veya yeni her türlü zorluğun üstesinden gelmek için kritik öneme sahip olduğunu ifade etti.

Gopinath, gelişmekte olan piyasaların zorlu ekonomik ortam karşısında mali tamponlarını yeniden oluşturması, ticareti çeşitlendirmeleri ve reformlar yoluyla ayrışmaya karşı dayanıklılığı artırmaları ve mali ve sosyal açıdan sürdürülebilir bir iklim stratejisi uygulamaları gerektiğini aktardı. (AA)

İlginizi Çekebilir Avrupa Merkez Bankası'ndan 'enflasyon' mesajı

İlginizi Çekebilir TCMB: Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar sıkılaştırma güçlendirilecek

İlginizi Çekebilir Mehmet Şimşek'ten kura müdahale açıklaması