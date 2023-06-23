İngiliz bankadan faiz tahmini

Barclays, Türkiye'de politika faizinin ekime kadar yüzde 35 ile zirveye çıkacağı tahminini korudu.

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Barclays, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) beklentilerin altında faiz artırımına gitmesinin ardından Türkiye’de politika faizinin ekim ayına kadar yüzde 35 ile zirveye çıkacağı tahminini korudu ancak risklerin açıkça “aşağı yönlü” olduğunu açıkladı.

TCMB parasal sıkılaştırma sürecinin politika faizini yüzde 8.5’ten yüzde 15’e yükselterek başlamasına karar verdiğini belirtirken, yetkililer TCMB adımlarının devam edeceği mesajı verdi.

TCMB’nin beklentilerin altında faiz artırımına gitmesinin ardından TL dolar karşısında değer kaybederken, Türkiye’nin dolar cinsi tahvilleri sert düştü.

‘TAHMİNİMİZİ KORUYORUZ’

Barclays’ten Ercan Ergüzel, “TCMB 3 aylık enflasyon raporunu temmuz sonunda açıklayacak ve TCMB başkanı Erkan enflasyon raporu bilgilendirme toplantısında basın açıklaması yapacak” dedi ve bu açıklamanın faiz artırımı ve sadeleştirme planları hakkında daha fazla ipucu verebileceğini ifade etti.

Ergüzel, “Faiz artırım döngüsüyle ilgili olarak, ekime kadar politika faizinin yüzde 35 ile zirveye çıkacağı tahminimizi koruyoruz. Ancak gelecek dört toplantının her birinde önceki öngörümüz olan yüzde 2.5 puanlık artış yerine yüzde 5 puanlık artış yapılması gerekiyor” dedi. (REUTERS)

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