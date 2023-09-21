İngiltere Merkez Bankası faiz artışını pas geçti
İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faizini artırmadı ve yüzde 5,25 seviyesinde korudu.
İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini sabit bırakarak yüzde 5,25 seviyesini korudu. Reuters anketine katılan ekonomistler, politika faizinin 25 baz puan artışla yüzde 5,5’e çıkarılmasını bekliyordu.
Geçtiğimiz günlerde açıklanan verilere göre İngiltere’de yıllık tüketici enflasyonu yüzde 6,7'ye gerileyerek 18 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşmişti.
Faizlerin sabit bırakılması kararı oy çokluğu ile alındı. Dört üye faizleri 25 baz puan artırarak yüzde 5,5’e çıkarmayı tercih ederken 5 üye faizlerin sabit bırakılması yönünde oy kullandı.
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