İngiltere Merkez Bankası’ndan üst üste 14 kez faiz artırımı hazırlığı

İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) bugün faizleri 25 baz puan artışla 15 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25'e yükseltmesi bekleniyor.

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İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) bugün faizleri 25 baz puan artışla 15 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25’e yükseltmesi beklenirken, dünyanın önde gelen ekonomileri arasında en yüksek enflasyonun İngiltere’de olmasıyla, bankanın haziranda yaptığı gibi sürpriz bir şekilde yarım puanlık artırıma gitme ihtimali de var.

ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) geçen hafta faizleri 25 baz puan artırdı ancak BoE’nin aksine, piyasalar Fed ve ECB’nin faiz artırım döngüsünün sonuna yaklaştığına inanıyor.

Yatırımcılar İngiltere’nin enflasyon probleminin ne kadar derin olduğunu anlamaya çalışırken, BoE’nin ne kadar faiz artırımına gideceğine yönelik tahminler de geçen haftalarda değişiklik gösterdi.

ENFLASYON HEDEFİN 4 KATINA ÇIKTI

İngiltere’de enflasyon BoE’nin yüzde 2 hedefinin neredeyse dört katı açıklanarak haziranda 7,9 oldu.

Diğer başlıca merkez bankalarından önce Aralık 2021’de faiz artırımlarına başlayan BoE, bugün yapacağı artırımla üst üste 14 kere faiz artırımı yapmış olacak.

BoE faiz kararını TSİ 13.00’da açıklayacak. (REUTERS)

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