İspanyol BBVA’dan rekor kâr

İspanyol banka BBVA, 2022'de 6,4 milyar Euro ile tarihinin en büyük kârını açıkladı.

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Garanti BBVA’yı yüzde 86’lık sermaye payı ile bünyesinde bulunduran İspanya bankası Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), 2022’de bir önceki yıla oranla yüzde 38’lik artışla 6 milyar 420 milyon Euro’luk kar açıkladı.

BBVA’dan yapılan yazılı açıklamada, bankanın tarihinin en büyük karına ulaştığı kaydedildi.

Verilen bilgiye göre, 2022 yılında BBVA, Türkiye’de 509 milyon Euro, Meksika’da 4 milyar 182 milyon Euro, İspanya’da 1 milyar 678 milyon Euro, Güney Amerika’da 734 milyon Euro ve diğer yerlerde 240 milyon Euro kâr elde etti.

Böylelikle banka 2022’de kârını, Türkiye’de yüzde 7, Meksika’da yüzde 57, İspanya’da yüzde 23, Güney Amerika’da yüzde 10 ve diğer yerlerde yüzde 3 artırdı.

Geçen yıl büyüme stratejisinde büyük ilerleme kaydedildiği vurgulanan BBVA açıklamasında, bankanın, “11 milyondan fazla yeni müşteriyi kendine çektiği, mevcut durumda toplamın neredeyse yüzde 80’ini temsil eden dijital kanallar aracılığıyla satışlarını artırmaya devam ettiği ve 50 milyar Euroluk sürdürülebilir işi yönlendirdiği” bildirildi.

TEMETTÜ DAĞITILACAK

“Bu başarılar, bir önceki yıla göre yüzde 38 artışla (kur etkisi olmadan yüzde 39), bugüne kadarki en yüksek değer olan 6 milyar 420 milyon Euro’luk bir kâra dönüştü” ifadesi kullanılan açıklamada şu değerlendirmelere yer verildi:

“Bu sonuç, kredilerdeki çift haneli büyümenin (sabit Euro kurunda yüzde 13,3) sağladığı gelirlerdeki güçlü artış sayesinde mümkün olmuştur. Net marj da 14 milyar 130 milyon Euro ile rekor kaydetmiştir.

Bu sonuçlarla banka, temettüyü hisse başına 43 sente kadar önemli ölçüde artıracak ve 422 milyon Euro’luk yeni bir hisse geri satın alımı yapacak. Hissedarlarına da 3 milyar Euro’dan (kârın yaklaşık yüzde 47’si) kâr payı dağıtacak.”

BBVA, 2022’den önce en yüksek karlarını 2018’de 5 milyar 324 milyon Euro ve 2007’de 6 milyar 126 milyon Euro olarak açıklamıştı. (AA)