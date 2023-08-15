İşte KKM’de saklanan tarihi fatura

Kur korumalı mevduatın kamuya toplam faturasının temmuz ayında 222 milyar TL'ye ulaşmış olabileceği hesaplanıyor. Bu rakam temmuzdaki 450 milyar TL'lik vergi gelirinin yaklaşık yarısına denk geliyor. Bir buçuk yıllık fatura ise 525 milyar TL'ye ulaşmış olabilir.

Emre DEVECİ

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Hazine ve Maliye Bakanlığı (HMB) bugün merkezi yönetim bütçe verilerini açıkladı. Bütçe giderlerinde dikkat çeken kalemlerden biri, kur korumalı mevduat (KKM) faturası oldu.

Temmuzda ‘mevduat ve katılma hesaplarının kur artışlarına karşı korunmasına ilişkin giderler’, yani KKM faturası, 34,5 milyar TL ile aylık bazda rekor kırdı.

Bu kalemde merkezi bütçedeki toplam gider, ocak-temmuz dönemi için 59,5 milyar TL’ye yükseldi. 2022’deki 92,5 milyar TL’lik fatura da eklendiğinde bütçedeki KKM faturası toplamda 152 milyar TL’ye ulaştı.

TEMMUZ TAHMİNİ 222 MİLYAR TL

Ancak bir de Merkez Bankası’nın (TCMB) KKM için yaptığı kur farkı ödemeleri bulunuyor.

TCMB bu veride sansür uyguladığı için net rakam bilinmiyor ancak uzmanlar bankanın diğer rapor ve verilerinden hesaplamalar yapıyor.

Temmuz ayı başında artık tüm KKM kur farkı ödemelerinin TCMB tarafından yapılacağı açıklandı ancak uygulamanın hangi tarihte başlayacağı ya da başladığı açıklanmadı.

Bağımsız denetim raporına göre TCMB’nin KKM hesaplarına 2022’de 89 milyar TL aktardığı tahmin ediliyor.

Twitter’da anonim finans yazarı olan ve uygulamanın başlangıcından bu yana kamunun KKM faturasını hesaplayan @e507, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TCMB’nin temmuz ayı toplam KKM faturasının yaklaşık 222 milyar TL olabileceğini hesapladı.

Dövizden dönüşümlü KKM oranının 2023 yılı Haziran sonu itibarıyla yüzde 69 olduğunu hatırlatan yazar, HMB’nin temmuzdaki KKM faturasının 34,5 milyar TL olduğu durumda TCMB için faturanın 76,7 milyar TL olabileceğini, Hazine’nin tüm ödemeleri KKM’ye geçirdiği tarihin ayın 15. günü olduğu varsayıldığında da toplam rakamın 222 milyar TL olabileceğini hesapladı.

Temmuz ayı vergi gelirlerinin 450,3 milyar TL olduğu göz önüne alınırsa, KKM’nin temmuz ayı faturası, toplam vergi gelirinin yaklaşık yarısına ulaştı.

TOPLAM TAHMİNİ FATURA 525 MİLYAR TL

Yılbaşında 18,73 olan dolar kuru, 14 Mayıs seçimleri öncesinde 19,60 seviyesine ulaşmış, seçimlerin ardından yükseliş hızlanmıştı. Bugün kur 27 TL'nin üzerinde seyrediyor ve kurda artışın önümüzdeki aylarda devam etmesi bekleniyor.

KKM’nin Mart 2022 ile Temmuz 2023 arasındaki toplam faturası ise 525 milyar TL’ye yükseldi.

Yılbaşında 18,73 olan dolar kuru, 14 Mayıs seçimleri öncesinde 19,60 seviyesine ulaşmış, seçimlerin ardından yükseliş hızlanmıştı. Bugün kur 27 TL'nin üzerinde seyrediyor ve kurda artışın önümüzdeki aylarda devam etmesi bekleniyor.

Verilere göre KKM hesapları 4 Ağustos'la biten haftada 3 trilyon 282 milyar TL (122,2 milyar dolar) ile yeni zirveyi görmüştü.

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