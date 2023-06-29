İsveç’ten faiz artışı kararı
İsveç Merkez Bankası faizi 25 baz puan daha artırarak yüzde 3,75'e yükseltti. Enflasyon yüzde 6,7'ye gerilerken, banka bir faiz artışı daha öngörüyor.
İsveç Merkez Bankası, politika faizini bugün piyasa beklentilerine paralel olarak 25 baz puan artışla yüzde 3,75’e yükseltti.
Nisandaki toplantısında 50 baz puanlık faiz artışına giden banka, yıl sonuna kadar en az bir faiz artışı daha öngörüyor.
İsveç’te yıllık tüketici enflasyonu mayısta yüzde 6,7’ye gerilese de yüzde 2’lik resmi hedefinin çok üzerinde bulunuyor.
Reuters haberinde, ağır borçlu hane halklarının ve ticari gayrimenkul firmalarının faiz artışları karşısında oldukça hassas olduğuna işaret edildi.