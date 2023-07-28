Japonya faizi sabit bıraktı

BOJ getiri kontrol mekanizmasını gevşetti, politika faizi için tavan seviyeyi korudu.

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Japonya Merkez Bankası (BoJ), faiz oranlarında değişikliğe gitmedi.

Kısa vadeli politika faizi hedefini -yüzde 0.1 seviyesinde sabit tutan BOJ, 10 yıllık devlet tahvili getirisini de yaklaşık yüzde 0 düzeyinde sabit tuttu.

Getiri eğrisine yönelik kontrol mekanizmalarını gevşetme kararı alan BoJ, uzun vadeli politika faizinde tavan seviyeyi savunma taahhüdünü yineledi.

Banka, bugün sona eren iki günlük para politika toplantısının ardından enflasyonun yükseleceğine işaret eden belirtilerin güçlendiğine ve uzun süre izlenen gevşek para politikasının yan etkilerine de değindi.

YEN DEĞER KAZANDI

Merkez bankası 10 yıllık tahvil getirisinin yüzde 0 hedefi etrafında yüzde 0.5 hareket etmesine izin veren yönlendirmeyi de muhafaza etti ancak bunların artık “katı sınırlar” yerine “referanslar” olacağını ifade etti.

Kararın ardından yen hızla değer kazanırken, Japonya’nın 10 yıl vadeli devlet tahvillerinin getirisi yüzde 0.550 ile yaklaşık dokuz yılın zirvesini gördü. (REUTERS)

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