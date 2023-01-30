Japonya Merkez Bankası Başkanı: Aşırı gevşek para politikasının devamına ihtiyaç var
Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Harihuko Kuroda, aşırı gevşek para politikasının devam etmesi gerektiğini vurguladı.
Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Harihuko Kuroda, ekonomiyi desteklemek ve şirketleri ücretleri artırmaya teşvik etmek amacıyla aşırı gevşek para politikasını devam ettirmenin önemine vurgu yaptı.
Parlamentoda konuşan Kuroda, “Japonya’daki enflasyon trendi kademeli olarak hızlanabilir ancak bu biraz zaman alacak” dedi.
‘BELİRSİZLİKLER AŞIRI YÜKSEK’
Kuroda, “Japon ekonomisine yönelik belirsizlik aşırı yüksek. Bu nedenle ekonominin desteklenmesi ve şirketlerin ücretleri artırabilecekleri bir ortam oluşturulması şu anda önemli” dedi. (REUTERS)