Japonya Merkez Bankası’na yeni başkan

Japonya'da parlamento, Ueda Kazuo'nun Merkez Bankası'nın (BoJ) yeni başkanı olarak tayin edilmesine onay verdi. Öte yandan banka, politika faizini değiştirmeyerek yüzde eksi 0,1'de bıraktı.

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Japonya’da parlamento, Ueda Kazuo’nun Merkez Bankası’nın (BoJ) yeni başkanı olarak tayin edilmesine onay verdi.

Japonya’da mevcut BoJ Başkanı Kuroda Haruhiko’nun toplamda 10 yıl süren 2 dönemlik görev süresi nisan başı itibarıyla son buluyor.

Parlamento, Başbakan Kişida Fumio hükümetinin aday gösterdiği Ueda Kazuo’yu, “yeni BoJ Başkanı” olarak atanması için onay verdi.

Böylelikle Japon hükümeti, Ueda’yı yeni görevine resmen tayin edebilecek.

AKADEMİDEN GETİRİLEN İLK BOJ BAŞKANI OLACAK

Ulusal basın, Ueda’nın akademisyen vasfının dikkati çektiğini belirtiyor.

Devlet Televizyonu NHK, Ueda’nın, savaş sonrası dönemde, akademi dünyasından bu göreve getirilen ilk BoJ Başkanı olacağını duyurdu.

Özgeçmişine göre Ueda, Tokyo Üniversitesi ve Kyoritsu Kadınlar Üniversitesinde akademisyen olarak çalıştı.

BoJ eski Politika Kurulu üyesi ve akademisyen olarak tanınan 71 yaşındaki Ueda’nın görevi, Nisan 2023’ten itibaren 5 yıl sürecek.

Yeni Başkan’ın yardımcılıklarını ise eski Finansal Hizmetler Ajansı Başkanı Himino Ryozo ile BoJ’un mevcut Yönetici Direktörü Uçida Şiniçi olacak.

İlk politika kurulu toplantısını nisan sonunda gerçekleştirecek Ueda, 2025 mali yılına doğru çeyrek büyüme ve fiyat istikrarı tahminlerini burada açıklayacak.

POLİTİKA FAİZİ DEĞİŞMEDİ

Öte yandan, BoJ ultra gevşek para politikasında bir değişikliğe gitmezken, getiri eğrisi hedef aralığını da artı/eksi yüzde 0,5 düzeyinde korudu.

BoJ’un dün başlayan ve bugün sona eren para politikası toplantısında alınan kararlar açıklandı.

Buna göre, banka, politika faizini değiştirmeyerek yüzde eksi 0,1’de bıraktı.

Söz konusu kararı oy birliğiyle alan BoJ, sınırsız miktarda devlet tahvili ve yıllık 12 trilyon yen borsa yatırım fonları (ETF) ile yıllık 180 milyar yen Japon gayrimenkul yatırım fonları (J-REIT) alımına devam edeceğini bildirdi.

Banka ayrıca, getiri eğrisi hedef aralığını da değiştirmeyerek artı/eksi yüzde 0,5 düzeyinde korudu.

Karar metninde yıllık enflasyonun yüzde 2 hedefini aşana ve istikrarlı bir şekilde hedefin üzerinde kalana kadar parasal tabanın genişletilmesine devam edileceği belirtilerek, “Banka, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınının etkisini yakından takip edecek ve gerekirse ek genişleyici önlemler almaktan çekinmeyecektir. Ayrıca, kısa ve uzun vadede faiz oranlarının bugünkü veya daha düşük seviyede kalması beklenmektedir” yönlendirmesi korundu.

Bugün sona eren toplantı BoJ Başkanı Kuroda Haruhiko’nun toplamda 10 yıl süren 2 dönemlik görev süresi içindeki son para politikası toplantısı olması açısından da önemliydi.

Nisan başında görev süresi dolacak olan Kuroda’nın yerine Başbakan Kişida Fumio hükümetinin aday gösterdiği Ueda Kazuo’nun atanması bekleniyor. (AA)

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