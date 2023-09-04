JPMorgan, Türkiye için enflasyon ve faiz tahminini yükseltti

Bugün açıklanan enflasyon verilerinin beklentinin üzerinde gelmesinin ardından ABD'li yatırım bankası JPMorgan, Türkiye için enflasyon ve faiz tahminini yükseltti.

Sozcu.com.tr

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ABD’li yatırım bankası JPMorgan, beklentilerin üzerinde gelen ağustos enflasyon verisinin ardından Türkiye için yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 62’den yüzde 65’e çıkardı.

JPMorgan ayrıca Türkiye’de enflasyonun Mayıs 2024’te yüzde 73 ile zirve yapacağını tahmin etti.

Türkiye için yüzde 35 olan yıl sonu politika faizi tahmininde yukarı yönlü risk gören banka, 2024 sonu faiz tahminini yüzde 40’tan yüzde 45’e çıkardı.

JPMorgan analisti Fatih Akçelik müşterilerine gönderdiği araştırma notunda, “Ağustos TÜFE’si dezenflasyon sürecinin uzadığına işaret ediyor” diyerek şöyle devam etti:

“Enflasyonun kalıcı olmasını beklediğimiz için, Mart 2024’teki yerel seçimlerden sonra enflasyonist baskıları ele almak için daha fazla parasal sıkılaştırma öngörüyoruz.”

ARALIK 2022’DEN BERİ EN YÜKSEK SEVİYEYE ULAŞTI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Reuters’ın anketindeki yüzde 7’lik beklentiye karşın, TÜİK'e göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) artış yıllık yüzde 58,94, aylık yüzde 9,09 oldu. Böylece yıllık enflasyon Aralık 2022'den bu yana en yüksek seviyesine yükseldi.

TÜFE'deki değişim 2023 yılı ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 9,09, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 43,06, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 58,94 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 56,28 olarak gerçekleşti.

Gıda enflasyonu yıllık yüzde 72,86, aylık yüzde 8,48 olarak gerçekleşti.

MERKEZ’İN YIL SONU TAHMİNİNE AĞUSTOSTA ULAŞILDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bu yıl sonu için enflasyon tahminini yüzde 22,3’ten yüzde 58’e, 2024 için yüzde 8,8’den yüzde 33’e yükseltmişti.

Banka, 2025 yıl sonu tahminini ise yüzde 15 olarak belirlemişti.

2023 yıl sonu gıda enflasyonu tahmini ise yüzde 27,9'dan yüzde 61,5'e çıkmıştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, 2023'ün üçüncü enflasyon raporuna ilişkin düzenlenen toplantıda “Enflasyonda zirveyi gelecek yılın ikinci çeyreğinde bekliyoruz. Zirvenin 60 civarında olacağını tahmin ediyoruz” demişti. (SÖZCÜ-REUTERS)

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