KAP haberleri – 10 Ocak 2023

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 10 Ocak'ta Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar...

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ADEL: VBTS kapsamında şirket paylarına 10 Şubat'a kadar brüt takas tedbiri getirilirken, açığa satış ve kredili işlem yasağı da 10 Şubat'a kadar uzatıldı.

AKGRT: Aralık ayında prim üretimi yüzde 89 artışla 2,38 milyar TL'ye, 2022'de yüzde 94 artışla 13,56 milyar TL'ye yükseldi.

ALFAS: Şirket tarafından yurt içinde bir firma ile 11,5 milyon dolarlık güneş paneli siparişi alındığı ve siparişle ilgili avans ödemesinin tahsil edildiğini açıkladı.

ALGYO: 2022 yılında yapılan kira sözleşme tutarlarının 142 milyon TL olduğu açıklandı.

ASTOR: Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 11 – 12 – 13 Ocak'ta halka arz edilecek.

AYGAZ: 3 milyar TL'ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.

BURCE & EMKEL & FLAP & HUBVC & NUGYO: VBTS kapsamında şirket paylarına 10 Şubat'a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.

COSMO: Şirketin bağlı ortağı Cosmos Mühendislik firması yurtiçinde bir firma ile 22 milyon TL'lik iş sözleşmesi imzaladığını açıkladı.

ESCOM: Şirketin dolaylı iştiraki olan EYN Teknoloji firmasının 954 kWp gücündeki GES tesisinin 26,3 milyon TL'ye satışıyla ilgili kalan ödemenin alındığı açıklandı.

EKGYO: İstanbul Çekmeköy'de 187 milyon TL'ye MR Grup firmasıyla Millet Bahçesi inşası için sözleşme imzalandığı açıklandı.

FENER: Futbolcu Samet Akaydin’in transferi konusunda futbolcu ve kulübü ile görüşmelere başlandığı açıklandı.

GESAN: Şirket, Doğan Jeotermal Enerji ile 4,4 milyon dolarlık arazi GES projesiyle ilgili sözleşme süresine geçildiğini açıkladı. Şirket, Medicana Hastanesi ile 9,0 milyon dolarlık arazi GES projesiyle ilgili sözleşme sürecine geçildiğini açıkladı.

GEDIK: Elazığ'daki şubenin adresinin değiştirildiği açıklandı.

ISMEN: Şirket kayıtlı sermaye tavanının 750 milyon TL'den 3 milyar TL'ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı. İstanbul Büyükçekmece'de şube açılması için SPK'ya yapılan başvurunun olumlu karşılandığı açıklandı.

HKTM: Çin menşeili bir firmadan Türkiye'de kuracağı demir çelik sektöründeki bir tesisi için 0,53 milyon euroluk sipariş alındığı açıklandı.

KAPLM: Şirketin İzmir'de bulunan arsasına yapılan değerlemeyle 269 milyon TL değerde olduğu açıklandı.

KERVN: Şirket yıllık 1,7 milyon Euro kira bedelli Antalya'da bulunan Kundu Otelin mevcut sözleşmesini 7 yıl daha uzattığını açıkladı.

KMPUR: Şirket Almanya ve Birleşik Krallık'ta şirket kurulmasına karar verdiğini açıkladı.

MARTI & MRGYO: MRGYO'nun sahip olduğu Muğla'da bulunan Martı Marina Tesisinden MARTI'nın elde ettiği net hasılat kira oranının 2023 itibariyle yüzde 17'den yüzde 20'ye yükseltilmesi konusunda mutabık kalındığı açıklandı. MRGYO'nun sahip olduğu Antalya'da bulunan Martı Myra Tesisinde MARTI'nın elde ettiği net hasıla kira oranının yüzde 13,5'dan 2023 yılında yüzde 18'e ve 2024 yılı sonrasında yüzde 20'ye yükseltilmesi konusunda mutabık olunduğu açıklandı.

SAFKR: Şirket İzmir Emiralem'de 11 milyon TL'lik 750 KWP gücünde çatı GES yatırım yapma kararı aldığını açıkladı.

SAMAT: Nevzat Yıldırım tarafından 450 bin adet payın Borsa'da işlem görebilmesi için MKK'ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

SUWEN: Şirket kayıtlı sermaye tavanının 100 milyon TL'den 300 milyon TL'ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.

TGSAS: Şirket Orman Yönetim Konseyi Koruma Zinciri Sertifikası aldığını açıkladı.

TNZTP: Şirket payları bugün Borsa'da işlem görmeye başlayacak.

TSPOR: Futbolcu Jean Evrard Kouassi arasındaki sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiği açıklandı.

VKGYO: Şirket aktifinin yüzde 2'sini geçmeyen alım satım işlemleri kapsamında 2022 yılında 1,212 milyon TL'lik satım gerçekleştirildiği açıklandı.

MANAS: Şirket sermayesi 13 Ocak'ta 19,8 milyon TL'den yüzde 318 oranında bedelsiz olarak 63,0 milyon TL artışla 82,8 milyon TL'ye yükseltilecek.

SASA: Tahsisli sermaye artırımının tamamlandığı açıklandı.

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