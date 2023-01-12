KAP haberleri – 11 Ocak 2023

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 11 Ocak'ta Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar...

Sozcu.com.tr

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ARMDA & DURDO & ONCSM & SDTTR: VBTS kapsamında şirket paylarına 10 Şubat'a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.

ASTOR: Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler bugün ve yarın halka arz edilecek.

DNISI: Şirket kayıtlı sermaye tavanının 80 milyon TL'den 700 milyon TL'ye yükseltilmesi kapsamında SPK'ya başvuru yapıldığı açıklandı.

DZGYO: Şirket portföyünde yer alan gayrimenkuller için 2022 yılı içerisinde yıllık kira geliri bedeli toplamı yaklaşık 41,2 milyon TL kiralama işlemi gerçekleştirildiği açıklandı.

EDIP: 250 milyon TL kayıtlı sermaye tavanına geçiş için SPK'ya başvuru yapıldığı açıklandı.

FENER: Futbolcu Samet Akaydın ile 3,5 + 1 yıllık sözleşme imzalandığı, bonservis bedeli olarak 3,7 milyon euro ödeneceği açıklandı.

KCHOL: Bir yatırımcı tarafından bazı yönetim kurulu üyelerinin aleyhine açılan davanın reddedildiği açıklandı.

KARSN: 31 Aralık 2022 itibariyle personel sayısının 30 Eylül 2022'ye göre yüzde 32 artışla 1860 kişiye ulaştığı açıklandı.

ONCSM: Şirket tarafından 2023 yılının ilk haftasında yılın ilk ihracatının 1,9 milyon TL ile ile Ukrayna’ya gerçekleştirdiği açıklandı.

QNBFL: 119 gün vadeli 116,3 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

RALYH: 750 milyon TL'ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK'ya başvuru yapıldığı açıklandı.

PKENT: Manavgat’daki taşınmazının içinde bulunan hazine hissesinin 48,4 milyon TL'ye satın alınmasına karar verildiği açıklandı.

PSGYO: Sermaye artırımından elde edilmesi beklenen fonun yüzde 30'unun Merkez Ankara Projesinde, yüzde 30'unun Next Level İstanbul Projesinde, yüzde 30'unun potansiyel projelerde ve yüzde 10'unu işletme sermayesi olarak kullanılmasının planlandığı açıklandı.

SEKFK: 91 gün vadeli 17 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

SOKE: Şirket payları bugün Borsa'da işlem görecek.

SUWEN: Şirket kayıtlı sermaye tavanının 100 milyon TL'den 300 milyon TL'ye yükseltilmesi kapsamında SPK'ya başvuru yapıldığı açıklandı.

SMRTG: Şirketin yüzde 100 bağlı ortaklığı Smart Güneş Enerji Ekipmanları'nın yurt içinde müşterisinden 3,7 milyon dolarlık sipariş aldığı açıklandı.

TERA: VBTS kapsamında şirket paylarına 10 Şubat'a kadar brüt takas tedbiri getirilirken, açığa satış ve kredili işlem yasağı da 10 Şubat'a kadar uzatıldı.

ULUFA: VBTS kapsamında şirket paylarına 10 Şubat'a kadar tek fiyat işlem yöntemi getirildiği açıklandı.

AHGAZ: Şirket sermayesinin 208 milyon TL'den yüzde 1150 oranında bedelsiz olarak 3,4 milyar TL artışla 3,6 milyar TL'ye yükseltilmesi kapsamında SPK'ya başvuru yapıldığı açıklandı.

KAREL: Şirket sermayesinin 200 milyon TL'den yüzde 101,47 oranında bedelli olarak 202,9 milyon TL nakden artışla 402,9 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 200 bin 112 adet pay 13 – 16 Ocak'ta Borsa Birincil Piyasa'da satılacak.

KATMR: Şirket sermayesi 652,5 milyon TL'den yüzde 65 oranında bedelli olarak 424,1 milyon TL nakden artışla 1,1 milyar TL'ye yükseltilmesi kapsamında SPK'ya başvuru yapıldı.

MANAS: Şirket sermayesi 13 Ocak'ta 19,8 milyon TL'den yüzde 318 oranında bedelsiz olarak 63,0 milyon TL artışla 82,8 milyon TL'ye yükseltilecek.

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