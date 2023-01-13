KAP haberleri – 12 Ocak 2023

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 12 Ocak'ta Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar...

Sozcu.com.tr

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AKBNK: 43 gün vadeli 4,5 milyar TL tutarında bono ihraç edildi.

ASTOR: Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler bugün toplanacak.

AYGAZ: 3 milyar TL'ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK'ya başvuru yapıldığı açıklandı.

BRISA: 2,5 milyar TL'ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

HALKB: 91 gün vadeli 1,4 milyar TL tutarında bono ihraç edildi.

IHLAS: İstanbul Avcılar'da Bizimevler 10 projesine dahil olmak üzere, 7 bin 404 metrekare büyüklüğündeki arsa için Hasılat Paylaşımı Sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

INVEO: 20 milyon TL sermayeli Inveo Araç Kiralama Hizmetleri'nin kuruluş işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.

ISMEN: Büyükçekmece'ye şube açılması kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından olumlu karşılandı.

KCAER: Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği üyeleri arasında, şirketin 2021 yılında 275,4 milyon dolar olan ihracatını 2022 yılında yüzde 44 artışla 396,2 milyon dolara yükselterek EDDMİB üyeleri arasında demir çelik sektöründe en fazla ihracat gerçekleştiren firma olduğu açıklandı.

KARYE: Şirket ile Crenno Bilişim arasında Yazılım Hizmet Sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

KMPUR: Şirket ile yurt içinde bir müşterisi arasında 300 milyon TL tutarında satış bağlantısı yapıldığı açıklandı.

ORGE: Kocaeli'de ilinde inşası devam etmekte olan Gebze – Darıca Metro Projesi’nin OG&CER Odaları ve Depo ile Gar Arası Çift Tüneller Elektrik İşleri’nin yapımına yönelik olarak, İşveren Eze İnşaat ile 2,7 milyon euro + 23,9 milyon TL tutarında sözleşme imzalanması sonrasında, sözleşme bedelinin 2,7 milyon euro + ve 31,8 milyon TL olarak revize edildiği açıklandı.

OYYAT: 3,8 milyar TL'ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.

ORCAY: Ankara Polatlı'daki 1,52 MWp/1,26 MWe kapasiteli GES kurulumu amacıyla ÇED sürecinin başlatıldığı açıklandı.

PGSUS: 2022'de 2019'a göre iç hat yolcu sayısı yüzde 32 azalışla 10,9 milyona ve yolcu doluluk oranı 7,1 puan azalışla yüzde 85,2'ye geriledi. Dış hat yolcu sayısı yüzde 9 artışla 16,04 milyona yükselirken, yolcu doluluk oranı 2,2 puan azalışla yüzde 82,6'ya geriledi. Toplam yolcu sayısı ise yüzde 12 azalışla 26,94 milyona ve yolcu doluluk oranı da 5,0 puan azalışla yüzde 83,6'ya geriledi.

PETKM: Şirketin 2022 sonunda dolaylı ve doğrudan toplam 913 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiği medyada yer aldı.

SMRTG: 2023 yılında cironun 6,5 milyar TL, FAVÖK'ün 1,1 milyar TL, FAVÖK Marjı'nın yüzde 16,9, yatırım tutarının 1,5 milyar TL olmasının beklendiği açıklandı.

TSGYO: Şirketin aktif toplamının yüzde 2’sini geçmeyen satış ve kiralama işlemleri kapsamında şirket portföyünde yer alan taşınmazlara ilişkin olarak 2022 yılı içerisinde mevcut ve yeni kiracılarla yıllık toplam 3,2 milyon TL tutarında kiralama sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

TKNSA: 1 milyar TL'ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

TTKOM: 3 milyar TL'ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

YKBNK: 112 gün vadeli 563,6 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

ZOREN: Portekiz’de, Hollanda’da kurulu şirketin yüzde 100 bağlı ortaklığı Electrip Global'in yüzde 100 pay sahipliğinde Electrıp Ptg, Unıpessoal unvanlı şirket kurulduğu açıklandı. Çekya'da Hollanda’da kurulu şirketin yüzde 100 bağlı ortaklığı Electrip Global'in yüzde 100 pay sahipliğinde Electrip Czech Republic unvanlı şirket kurulduğu açıklandı.

KAREL: Şirket sermayesinin 200 milyon TL'den yüzde 101,47 oranında bedelli olarak 202,9 milyon TL'ye yükseltilmesi kapsamında rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 200 bin 112 adet pay 13 – 16 Ocak'ta Borsa Birincil Piyasa'da satılacak.

MANAS: Şirket sermayesi 13 Ocak'ta 19,8 milyon TL'den yüzde 318 oranında bedelsiz olarak 63,0 milyon TL artışla 82,8 milyon TL'ye yükseltilecek olup, düzeltilmiş pay fiyatı 10,33 TL'ye denk gelmekte.

SPK HAFTALIK BÜLTENİ

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ’nin 39 milyon lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre Kurul, İstanbul Varlık Yönetim AŞ’nin 200 milyon lira, Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri AŞ’nin 500 milyon lira, Deniz Faktoring AŞ’nin 525 milyon lira, Tacirler Yatırım Menkul Değerler AŞ’nin 600 milyon lira, Fasdat Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret AŞ’nin 700 milyon lira, Teknosa İç ve Dış Ticaret AŞ’nin 1 milyar lira, Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret AŞ’nin 2,5 milyar lira, Türk Telekomünikasyon AŞ’nin 3 milyar lira, TEB Finansman AŞ’nin 386 milyon 500 bin lira, Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret AŞ’nin 1 milyar lira, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler AŞ’nin 2 milyar 680 milyon lira ve Fibabanka AŞ’nin 5 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusuna onay verdi. Kurul; Ford Otomotiv Sanayi ve Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları pay piyasalarında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili olarak 2 kişiye idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı. SPK, Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 21 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.

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