KAP haberleri – 13 Ocak 2023

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 13 Ocak'ta Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar...

Sozcu.com.tr

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AKFGY: Şirket 2022 yılında 500 milyon euro değerindeki 24 projesinden 28,9 milyon euro gelir elde ettiğini açıkladı.

ALARK: Şirketin bağlı ortaklığı Altek Alarko Elektrik Santralları tarafından 12 ayrı lokasyonda Depolamalı Elektrik Üretim Tesisi Projesi için toplamda 827,5 MW kurulu gücünde kapasiteye sahip olacak şekilde güneş ve rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretim ve depolama tesisi kurmak için EPDK'ya önlisans başvurusunda bulunulduğu açıklandı.

ALCTL: Yıl sonu finansallarının KAP'ta bildirilmesi için 13 Mart'a kadar istenen ek sürenin SPK tarafından uygun görüldü.

AYDEM: Medyada yer alan haberlerde bahsi geçen ve azami uzlaştırma fiyatı mekanizması kapsamındaki destekleme bedeli tutarlarını konu eden hususta şirketin olumsuz etkilenecek bir durumu olmadığı açıklandı.

ASELS: Şirketin uluslararası bir müşteri ile 74,5 milyon dolarlık satış sözleşmesi imzaladığı açıkladı.

BJKAS: Futbolcusu Wout Weghorst ve kulübü ile kiralama sözleşmesinin sonlandırıldığı, fesih bedeli olarak şirkete 2,8 milyon euro ödeneceği açıklandı.

BJKAS: Futbolcu Javier Montero Rubio’nun 2,5 milyon euro satın alınma opsiyonu ile kiralanması konusunda anlaşma sağlandığı açıklandı.

BOBET: Geri alım programı kapsamında 4 milyon 400 bin adet paya karşılık 59,4 milyon TL kaynak ayrılacağı açıklandı.

BTCIM: Şirketin bağlı ortaklığı Batıçim Enerji firmasına ait 3 hidroelektrik santralinin devredilmesiyle ilgili tekliflerin toplandığı açıklandı.

BOSSA: Şirket kayıtlı sermaye tavanının 200 milyon TL'den 2,5 milyar TL'ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.

BRLSM & PRDGS: VBTS kapsamında şirket paylarına 15 Şubat'a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.

DNISI: Tire Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikaya yapılan yatırımların tamamlanmasıyla alınmış olan teşvik belgesi, yatırım tamamlama vizesi alınarak kapatıldığı açıklandı.

DENGE: Şirket bağlı ortaklığı Metrobil Teknoloji ile İsttelkom arasında İstanbul Avrupa Yakası elektronik haberleşme altyapı geliştirme, bakım, onarım ve arızalarının giderilmesi konulu, 12,5 milyon TL bedelli sözleşme imzalandığı açıklandı.

DZGYO: Değerleme şirketleri olarak Eva Gayrimenkul, Vizyon Taşınmaz ve Harmoni Gayrimenkul'ün seçildiği açıklandı.

EUHOL: Şirketin iştiraki Euro Finans Menkul Değerler'in sermayesini 10 milyon TL'den 25 milyon TL'ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

ESCOM: Şirket iştiraki Alesta tarafından Defy Digital'e 10 milyon TL değerleme üzerinden yüzde 5 iştirak edilmesine karar verildiği açıklandı.

GLYHO: Şirketin dolaylı bağlı ortağı Global Port Holding grup şirketlerinin sermaye ve finansman yapısını değerlendirme sürecine girdiğini açıkladı.

GRSEL: Şirket Almanya'da 25 otobüsle 2 yıl boyunca yaklaşık 12 milyon Euro sözleşme imzaladığını açıkladı.

HALKB: ABD Anayasa Mahkemesi’nde yarın duruşma gerçekleşecek.

INFO: 500 bin TL sermayeli Hedef Varlık Kiralama şirketinin kuruluşuyla ilgili izin süreçlerinin tamamladığını açıkladı.

KLSYN: Şirket İstanbul Finans Merkezinde faaliyet gösterecek bir finans kuruluşunun mobilyaları için 32,6 milyon TL'lik ve 350 bin euroluk sözleşme imzalandığını açıkladı.

MERKO: Şirketin 6 bin metrekare depo yatırımı ile ilgili almış olduğu teşviklerin 3 yıl uzatıldığı açıklandı.

QNBFB: Yurt dışında 90 gün vadeli 20 milyon euro tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

JANTS: 2022 yılında otomotiv sektöründe yüzde 21 ihracattaki artışla Ege bölgesinde ikincilik ödülü aldığını açıkladı.

ULUUN: Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından yapılan 152 milyon TL büyüklüğünde buğday ihalesinin şirket uhdesine kaldığını açıkladı.

PNLSN: Şirket Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın Blue Ribbon programına kabul edildiğini 5 yıl süre boyunca danışmanlık ve finansman konularında destek alacağını açıkladı.

PSGYO: 2022 yılında 190 adet konut ve 200 adet ticari ünitenin satışının gerçekleştiği ve satış toplamının 1,16 milyar TL olduğu açıklandı.

PEGYO: Aktif toplamının yüzde 2’sini geçmeyen alım, satım veya kiralama işlemlerinin toplu olarak bildirimi kapsamında satım işlemleri toplamının 4,8 milyon TL, kiralama işlemlerinin toplamının 94 bin 68 TL olarak gerçekleştirildiği açıklandı.

SEGYO: Şirketin aktif toplamının yüzde 2’sini geçmeyen kiralama işlerinin yıllık kira bedelleri toplamının 61,1 milyon TL + 0,14 milyon dolar olacak şekilde gerçekleştirildiği açıklandı.

TEZOL: Mersin Tarsus OSB’deki yeni kağıt üretim tesisi yatırımının yeni kağıt makinesinin imalatının yurt dışı üretici firma tarafından tamamlandığı ve sevkiyatının devam ettiği, 90 tonluk Kağıt Kuruma Silindiri montajının tamamlandığı, mekanik montaj, borulama ve elektrifikasyon işlerinin devam ettiği açıklandı.

TURSG: Ocak – Aralık döneminde prim üretimi yüzde 114 artışla toplam 25,2 milyar TL'ye yükseldi.

TUKAS: Şirket kayıtlı sermaye tavanının 500 milyon TL'den 4 milyar TL'ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı. Niğde Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi içinde, şirkete tahsis edilen arsa üzerine dondurulmuş gıda üretim tesisi kurulmasına yönelik olarak Bakanlığa yapılan başvurunun onaylanarak 1,7 milyar TL tutarında yeni Yatırım Teşvik Belgesi düzenşendiği açıklandı.

YUNSA: Şirket boyahane makine ve ekipman modernizasyonu yatırımının son aşamaya geldiğini şubat sonunda devreye alınmasını planladığını açıkladı.

YYAPI: Yeşil GYO'nun kalan maliyet rakamı yaklaşık 5,1 Milyar TL olan İnnovia 4 projesini maliyet + yüzde 14,5 kâr marjıyla çalışmalarına başlanacağı açıklandı.

YKBNK: Yurt dışında 182 gün vadeli 23,5 milyon sterlin tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

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