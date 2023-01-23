KAP haberleri – 20 Ocak 2023

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 20 Ocak'ta Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar...

Sozcu.com.tr

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AGHOL: 375 gün vadeli 900 milyon TL tutarında tahvil ihraç edildi.

AGYO: Şirket kayıtlı sermaye tavanının 300 milyon TL'den 600 milyon TL'ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.

ASELS: Şirket kayıtlı sermaye tavanının 2 milyar TL'den 10 milyar TL'ye yükseltilmesi kapsamında SPK'ya başvuru yapıldığı açıklandı.

CCOLA: Saha Kurumsal ile iki yıllık Kredi Derecelendirme Sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

DNISI: 13,4 milyon TL'lik Yatırım Teşvik Belgesi alındığı açıklandı.

DURDO & GMTAS: VBTS kapsamında şirket paylarına 22 Şubat'a kadar brüt takas tedbiri getirilirken, açığa satış ve kredili işlem yasağı da 22 Şubat'a kadar uzatıldı.

EMNIS: Konkordato ödemesinin on dördüncü taksitinin ödendiği açıklandı.

EKGYO: Şirket projelerinden Başakşehir Avrasya Konutları’nın yüklenicisi ile yapılan sözleşmenin ek protokol ile 256 milyon TL olan Asgari Şirket Payı Toplam Gelirinin 278,3 milyon TL'ye yükseldiği açıklandı.

FENER: Kiralık futbolcusu Bruma'nın bonservisinin 4,2 milyon euroya alındığı açıklandı.

GARAN: Yurt dışında 6 milyar dolara kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında Genel Müdürlüğe yetki verildiği açıklandı.

GESAN: Şirketin yüzde 70 bağlı ortaklığı Europower Enerji'nin TEİAŞ tarafından gerçekleştirilen İTM – 435 Referanslı 154kV Diyadin TM DAP Yapım İşi konulu ihaleye katılarak 70,3 milyon TL ile en avantajlı teklifin verildiği açıklandı.

GLYHO: 105 gün vadeli 200 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

HEKTS: Borsa tarafından şirket paylarına 22 Şubat'a kadar açığa satış, kredili işlem yasağı, brüt takas tedbiri ve emir paketi tedbiri getirildi.

HUNER: Şirketin sahip olduğu Salihli’deki Biyokütle elektrik santrali tesisinin birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisine dönüştürülmesi amacıyla 1.5 MW kapasiteli yardımcı kaynak GES yatırımının devreye alındığı, mevcut tesise 8.5 MW yardımcı kaynak GES kurulum izin başvuru sürecinin devam ettiği açıklandı.

INVES: Şirketin yüzde 30,8 iştiraki Enda Enerji'de şirketin sahip olduğu 13 milyon adet payın pay başına 9,525 TL fiyat üzerinden toplam 123,8 milyon TL bedelle MAGEN'e satışı için Pay Devir Sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

KNFRT & SOKE: VBTS kapsamında şirket paylarına 22 Şubat'a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.

KAPLM: Şirket ile Selüloz – İş sendikası arasında 2024'e kadar geçerli olacak toplu iş sözleşmesi görüşmelerine 25 Ocak'ta başlanacağı açıklandı.

KONTR: 40 milyon dolar sermali Pomega Energy Storage Technology unvanlı şirketin kuruluş işlemlerinin devam ettiği, Lityum – Ion Hücre, Batarya ve Enerji Depolama Ürünleri Fabrikasının temel atma töreninin eyalet yetkililerinin katılımı ile yapılacağı açıklandı.

KLKIM: Şirketin Yerköy Kale Seramik Özel OSB’de 5MWe, Balıkesir fabrika çatısına ise 0,96MWe olmak üzere toplam 5,96 MWe GES kurulmasına karar verildiği açıklandı.

KRSTL: Erkan Uzun tarafından 54 bin 500 adet payın Borsa'da işlem görebilmesi için MKK'ya kaydileştirme başvuru yapıldığı açıklandı.

RUBNS: Şanlıurfa OSB'de yer alan İplik Fabrikası'nın çatısına 3.500 kWp kapasitesinde Çatı GES Elektrik Üretim Tesisi kurulumu birinci etap çalışmaları kapsamında şirket fabrikasının çatısına taşıyıcı sistemler ve PV panellerinin montaj işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.

SASA: Borsa tarafından şirket paylarına 22 Şubat'a kadar açığa satış, kredili işlem yasağı, brüt takas tedbiri ve emir paketi tedbiri getirildi.

ULAS: Şirkete ait Alanya'daki otelin kiracısı Uçsa Turizm'in Kira Sözleşmesi ile Otel’de gerçekleşmesi taahhüt edilen yenilik ve tadilatları kiracının gerçekleştirimesin taahhüt ettiği yenilik ve tadilatlar için 31 Aralık'a kadar verilen sürenin 1 Mayıs 2023'e uzatıldığı açıklandı.

VAKBN: 84 gün vadeli 850 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

VERTU: Şirketin yüzde 19,5 iştiraki Enda Enerji'de şirketin sahip olduğu 67 milyon adet payın 638,2 milyon TL bedelle MAGEN'e satışı için Pay Devir Sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

ZOREN: Şirketin dolaylı bağlı ortaklığı Zorlu Jeotermal Enerji Elektrik Üretimi'nin Manisa, Alaşehir’de işletmekte olduğu 48,7543 MWm/45MWe kurulu güce sahip Alaşehir JES'e entegre olarak kurulan güneş enerji santralinin 0,1663 MWp gücündeki ikinci ünitesinin elektrik satışına başladığı açıklandı.

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