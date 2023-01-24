KAP haberleri – 23 Ocak 2023

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 23 Ocak'ta Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar...

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AHGAZ: Fiyat istikrarı sürecinin sona erdiği, şirket pay fiyatının halka arz fiyatının altına düşmemesi nedeniyle fiyat istikrarının uygulanmadığı açıklandı.

ASUZU: Şirket ile Auto Sueco arasında distribütörlük anlaşması imzalandığı açıklandı.

BJKAS & EYGYO: VBTS kapsamında şirket paylarına 23 Şubat'a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.

BVSAN: Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 26 – 30 Ocak aralığında toplanacak.

ESEN: Şirket ile Mefa Endüstri arasında Çatı GES için 2,2 milyon dolarlık sözleşme imzalanması sonrasında Çatı GES'in tamamlandığı ve TEDAŞ kabulünün yapıldığı açıklandı.

FLAP: VBTS kapsamında şirket paylarına 23 Şubat'a kadar brüt takas tedbiri getirilirken, açığa satış ve kredili işlem yasağı da 23 Şubat'a kadar uzatıldı.

GLCVY: Denizbank'ın gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında 96,2 milyon TL sahip bir portföyün ihalesinin kazanılması sonrasında devir işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.

GOODY: Şirket, hakim ortağı olan Goodyear S.A. ile kredi anlaşmasının vadesini uzatırken, yeni kredi kullanacak.

HLGYO: Şirket portföyünde bulunan varlıklar için 2023'te Marka Gayrimenkul ve Yetkin Gayrimenkul'den değerleme hizmeti alınacağı açıklandı.

ISSEN: Hindistan'daki şirket iştiraki Isbir Mewar Private'nin mevcut fabrikasından Hindistan içerisinde yüzde 100 kapasite artırımına uygun daha büyük bir fabrikaya taşınması için kiralık veya satılık fabrika binası için araştırma çalışmaları yapılmaya başlandığı açıklandı.

KONKA: Dekor Kâğıt Yatırımı, Enerji ve Buhar Üretim Tesisi Entegre projesi kapsamında ÇED sürecinin başladığı açıklandı.

KAPLM: İzmir'deki 12 taşınmaz ve taşınmaza ait tapu kayıtları üzerine Anadolubank lehine daha önceden kurulan 6 milyon TL ipotek bedeline 265 milyon TL milyon TL ek ipotek tesis edildiği açıklandı.

KLGYO: Şirket portföyünde bulunan varlıklar için 2023'te Epos Gayrimenkul ve Reel Gayrimenkul'den değerleme hizmeti alınacağı açıklandı.

MACKO: Şirket paylarının halk arzı kapsamında tahsisat tutarının 31,5 katı talep geldiği açıklandı.

MERKO: Şirketin hakim ortağı FRIGO'nun şirkete ait paylardan 50 milyon adet FRIGO paylarının A grubu imtiyazlı paylara dönüştürme işlemlerinin başlatılmasına, pay başına 6,30 TL'lik ayrılma haklarının karşılanmasına karşılık 50 milyon TL kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı.

OZGYO: Şirket portföyünde bulunan varlıkların değerlemesi için 2023 yılında Emsal Gayrimenkul'un değerleme şirketi olarak seçildiği açıklandı.

QNBFB: 93 gün vadeli 11,4 milyon sterlin tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

RYGYO: Aktif toplamının yüzde 2’sini geçmeyen gayrimenkul alım işleminin 131,4 milyon TL olduğu açıklandı.

THYAO: Şirketin Hava – İş Sendikası arasında iki yıllık Dönem Toplu İş Sözleşmesi’nin ücretler ve sosyal haklarına ilişkin maddelerinde yapılacak iyileştirici düzenlemelerde mutabakata varıldığı açıklandı.

ULAS: Esas sözleşmede Şirketin unvanı ve amaç ve konusu maddelerin tadili kapsamında ayrılma hakkı kullanım fiyatının 4,04 olarak revize edildiği açıklandı.

VBTYZ: Vizyon Teknik'in yüzde 50'lik paylarının 5,5 milyon TL'ye satın alınması kapsamında sözleşme imzalandığı açıklandı.

YKBNK: 371 gün vadeli 21,8 milyon sterlin tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

ZOREN: Şirketin bağlı ortaklığı Zorlu Jeotermal Enerji'nin Manisa'da kurmayı planladığı Alkan-2 JES projesi için EPDK'ya 10 MWm/10 MWe kurulu gücünde önlisans başvurusunda bulunduğu açıklandı.

BERA: Şirket sermayesi bugün 341,6 milyon TL'den yüzde 100 oranında bedelsiz olarak 341,6 milyon TL artışla 683,2 milyon TL'ye yükseltilecek olup, düzeltilmiş pay fiyatı 13,50 TL'ye denk gelmekte.

ELITE: Şirket sermayesinin 54 milyon TL'den yüzde 150 oranında bedelsiz olarak 81 milyon TL artışla 135 milyon TL'ye yükseltilmesi kapsamında SPK'ya başvuru yapıldı.

ISSEN: yüzde 225 oranında planlanan bedelsiz sermaye artırımın yüzde 200'e revize edildiği açıklandı.

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