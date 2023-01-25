KAP haberleri – 24 Ocak 2023

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 24 Ocak'ta Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar...

Sozcu.com.tr

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ADESE: İrent Oto Kiralama unvanlı şirketin kurulduğu açıklandı.

AKSGY: Şirket Yönetim Kurulu üyeleri aleyhine açılan davanın, davalılar lehine kesinleştiği açıklandı.

AYDEM: 1,7 milyon dolar değerinde şirket eurobondlarının geri alındığı, işlem tutarının 1,5 milyon dolar olduğu açıklandı.

BALAT: Şirket ve bağlı ortaklığı Berka Balata'nın Otosemih Motorlu Araçlar ile distribütörlük görüşmelerine başlanmasına karar verildiği açıklandı.

BRLSM: İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Borsa İstanbul Projesi Faz 2 kapsamında şirketin ihaleye 20,6 milyon TL teklif verdiği ve ihalenin şirket lehine sonuçlandığı açıklandı.

BJKAS: Global Menajerlik tarafından şirkete açılan 1,9 milyon euronun tahsili talebiyle açılan davanın reddedildiği açıklandı.

BEYAZ & ONCSM: VBTS kapsamında şirket paylarına 24 Şubat'a kadar emir paketi tedbiri getirildi.

BVSAN: Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 26 – 30 Ocak aralığında toplanacak.

CCOLA: 364 gün vadeli 1 milyar TL tutarında bono ihraç edildi.

COSMO: Şirket bağlı ortaklığı Cosmos Mühendislik ile bir müşterisi arasında 6,9 milyon TL'lik sözleşme imzalandığı açıklandı.

CEMTS: 25 Ocak – 1 Şubat tarihleri arasında Çelikhane ve Haddehane ünitesinde üretime geçici olarak ara verildiği açıklandı.

DOGUB: VBTS kapsamında şirket paylarına 24 Şubat'a kadar brüt takas tedbiri getirilirken, açığa satış ve kredili işlem yasağı da 24 Şubat'a kadar uzatıldı.

DENGE: Sermaye artırımından elde edilen fonun 21,06 milyon TL'si işletme sermayesinin güçlendirilmesinde, 15 milyon TL'si Metrobil hisse bedelinde, 37,5 milyon TL'sinin Fer Yapı hisse bedelinde, 150 milyon TL'sinin yeni yatırımlarda kullanıldığı açıklandı.

EGSER: Şirket ile Türkiye Çimse – İş Sendikası arasında 2024 sonuna kadar kapsayacak Toplu İş Sözleşmesi Değerlendirme toplantısının gerçekleştirildiği, anlaşmaya varılamayan maddeler için 31 Ocak'ta görüşüleceği açıklandı.

GESAN: Şirketin yüzde 70 bağlı ortaklığı Europower Enerji'nin TEİAŞ tarafından gerçekleştirilen ihaleyi 68,9 milyon TL bedelle kazandığı açıklandı.

GLYHO: GYH Danışmanlık'ın sermayesinin 25 milyon TL'den 235 milyon TL'ye artırıldığı, şirketin sermaye artırımına katıldığı açıklandı.

GLRYH: A1 Capital'in halka arzı kapsamında gerekli başvuruların yapıldığı açıklandı.

GUBRF: Şirket bağlı ortaklığı Gübretaş Maden'in bünyesinde bulunan Söğüt Altın Madeni Sahasındaki ilk altın külçesi dökümünün tesis açılışının 27 Ocak'ta yapılacağı açıklandı.

ISSEN: Fransa’da satış ve pazarlama şirketi kurma çalışmalarına başlandığı açıklandı.

MACKO: Şirket payları yarın Borsa'da işlem görmeye başlayacak.

MANAS: Şirketin yetkilendirilmiş ikinci el cep telefonu yenileme merkezi olmak için yaptığı başvuru sonrasında Hizmet Yeterlilik Belgesi alması sonrasında, Bakanlığa Yenileme Yetki Belgesi Başvurusu yapılacağı açıklandı. Şirketin 0,70 milyon euro tutarında Doğalgaz Sayacı siparişi aldığı açıklandı.

MERCN: Saha Kurumsal tarafından şirketin Uzun vadeli notunun (TR) A+, Kısa vadeli kredi derecelendirme notunun (TR) A1, not görünümünün stabil olarak belirledi.

MGROS: Şirketin bağlı ortaklığı Migen Enerji’nin şarj ağı işletmeci lisansı başvurusu onaylandı.

ONCSM: Şirketin Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından yapılan 2023 Yılı Kemoterapi İlaç Hazırlama Hizmet Alımı ihalesine 8,1 milyon TL teklif ile katılarak en uygun teklifin verildiği açıklandı.

QNBFB: 90 gün vadeli 10 milyon euro tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

PRDGS: Turknet'in sermayesinin 26,7 milyon TL'den 31 milyon TL'ye çıkarılmasına karar verildiği açıklandı.

PINSU: VBTS kapsamında şirket paylarına 24 Şubat'a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.

POLHO: Şirket, bağlı ortaklığı Poliport ile DOP Yapı ve DAP Yapı Ortak Girişimi arasında imzalanan Gayrimenkul Satış Vaadi ve Arsa Payı ve Hasılat Karşılığı İnşaat Yapımı sözleşmesinin yürürlükten kaktığı, ve yeni sözleşme imzalandığı açıklandı.

RUBNS: Ataköy Prestij Konakları projesinde 39 dairenin yer alacağının belirtilmesi sonrasında planda değişiklik meydana geldiği toplam 21 konut ve 4 depolu dükkan olarak revize edildiği açıklandı.

TEZOL: Emine Nesrin Tezol tarafından 2 milyon 300 bin adet payın Borsa'da işlem görebilmesi için MKK'ya kaydileştirme başvurusu yapıldığı açıklandı.

YGGYO: Şirket portföyünde bulunan varlıklar için 2023'te TSKB Gayrimenkul Değerleme ve Vakıf Gayrimenkul Değerleme'den değerleme hizmeti alınacağı açıklandı.

ZOREN: Zorlu Holding tarafından 9 milyon 352 bin 274 adet payın Borsa'da işlem görebilmesi için MKK'ya kaydileştirme başvurusu yapıldığı açıklandı.

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