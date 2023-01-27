KAP haberleri – 26 Ocak 2023

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 26 Ocak'ta Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar...

Sozcu.com.tr

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AEFES: Şirket ile Özgörkey Holding arasında Anadolu Etap Tarım'ın paylarının alımına ilişkin yapılan anlaşma sonrasında, Şirketin yönetim yapısının ve paydaşlar arasındaki anlaşmaların herhangi bir paydaşın Şirket’i tek başına kontrol etmesine imkan vermediğinin belirtilmesi üzerine, Özgörkey Holding’e, Anadolu Etap Tarım üzerinde belirli yönetimsel haklar, yönetime katılma ve pay sahipliği hakları tanındığı ve AEFES'in Anadolu Etap Tarım'ı tek başına kontrol edebilir hale geleceği açıklandı.

AGYO: Şirket kayıtlı sermaye tavanının 300 milyon TL'den 600 milyon TL'ye yükseltilmesi kapsamında Bakanlığa başvuru yapıldığı açıklandı.

AKFGY: Akfen Turizm uhdesindeki Uludağ Oteli'nin 14,2 milyon TL'ye satın alındığı açıklandı.

ALFAS: Şirket ile Bara Mühendislik arasında güneş paneli satışına ilişkin 7,2 milyon dolarlık sipariş alındığı açıklandı.

ARDYZ: Şirketin Yozgat Sorgun Belediyesi ile EDS Garanti, Bakım, Onarım ve İşletilmesi işi için gelir paylaşımı yöntemi 5 yıllık sözleşme imzaladığı açıklandı.

ASTOR: VBTS kapsamında şirket paylarına 24 Şubat'a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.

ASUZU: Şirketin EVM ile distribütörlük anlaşması imzaladığı açıklandı.

BVSAN: Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler bugün ve Pazartesi toplanacak.

GZNMI: Şirketin yüzde 10 pay sahibi olduğu Q Yatırım Bankası'nın faaliyet iznine yönelik yapılan çalışmaların tamamlanarak BDDK'ya başvuru yapıldığı açıklandı.

HDFGS: İstanbul Portföy Pre – IPO Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’na 8 milyon 602 bin 212 adet katılma payı karşılığı 8,4 milyon TL bedelle girişim yatırımı yapılması sonrasında Pre – IPO Girişim Sermayesi Yatırım Fonu iştiraki olan MACKO'nun halka arzdan elde edilen gelirin katılma payı sahiplerine temettü olarak dağıtımı kararı ardından, HDFGS'nin 25,1 milyon TL temettü geliri elde ettiği açıklandı.

IDGYO & SDTTR: VBTS kapsamında şirket paylarına 24 Şubat'a kadar emir paketi tedbiri getirildi.

INDES: Şirketim yüzde 100 oranında bağlı ortağı Neteks Teknoloji'nin Arista Networks ile olan sözleşmesine Kırgızistan bölgesini de eklediği açıklandı.

ISCTR: 97 gün vadeli 800 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

KGYO: Şirket portföyünde bulunan varlıklar için 2023'te Lotus Gayrimenkul Değerleme, Net Kurumsal'dan değerleme hizmeti alınacağı açıklandı.

KUYAS: 500 MW'lık depolama lisansı başvurusu yapılmasına karar verildiği açıklandı.

MPARK: 169 gün vadeli 250 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

NETAS: JCR Avrasya tarafından şirketin Uzun Vadeli Ulusal Kredi notunun BBB- (tr), Kısa Vadeli Ulusal Kredi notunun J3 (tr), Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para kredi notlarının ise BB- olarak belirlendiği açıklandı.

OZKGY: Şirket portföyünde bulunan varlıklar için 2023'te Terra Gayrimenkul Değerleme, Net Kurumsal'dan değerleme hizmeti alınacağı açıklandı.

OYAKC: Şirketin Kil Ocakları Kapasite Artışı Projesi ile ilgili ÇED'in halkın görüşüne açıldığı medyada yer aldı.

OYYAT: 78 gün vadeli 250 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

PAGYO: Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Ankara Çankaya'daki 24 bin 171 metrekarelik taşınmazın satış yöntemiyle özelleştirilmesi kapsamında açılan ihaleye şirketin teklif verdiği açıklandı. Şirket portföyünde bulunan varlıklar için 2023'te TSKB Gayrimenkul'den değerleme hizmeti alınacağı açıklandı.

PETKM: Ocak 2023’de vadesi gelen 500 milyon dolar tutarlı mevcut tahvillerinin geri ödenmesinin finanse edilmesi ve kısa vadeli finansal istikrarının güçlendirilmesi amacıyla, Şirket ile J.P. Morgan arasında 300 milyon dolarlık kredi anlaşması imzalandığı açıklandı.

RYGYO: Kocaeli Gebze'deki 5 bin 422 metrekarelik arsanın 30 milyon TL'ye satılmasına karar verildiği açıklanırken, satış sonucunda 23,5 milyon TL kâr beklendiği açıklandı.

RHEAG: Şirket yönetim kontrolünün değişmesi sonrası oluşan zorunlu pay alım teklifi için pay başına 1,80 TL'den hazırlanan pay alım formunun SPK tarafından onaylandığı açıklandı.

SASA: 500 milyon euroya kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

SMRTG: Şirketin yüzde 100 bağlı ortaklığı Smart Güneş Enerji Ekipmanları ile yurt içinde yerleşik kurumsal bir müşterisi arasında 1,3 milyon dolar bedelli sözleşme imzalandığı açıklandı.

TATGD: 2 milyar TL'ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvurunun SPK tarafından onaylandığı açıklandı.

TUKAS: Niğde'de şirkete tahsis edilen arsa üzerine salça, sebze konservesi ve dondurulmuş gıda üretim tesisi kurulması için 2020 yılında alınan 528,7 milyon TL'lik Yatırım Teşvik Belgesi'nin 769 milyon TL'ye revize edildiği açıklandı.

ULUFA: 91 gün vadeli 45 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

UZERB: İstanbul Maltepe'deki toplam 336 metrekarelik üç gayrimenkulün 18,4 milyon TL'ye satın alındığı açıklandı.

YKSLN: 500 milyon TL'ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvurunun SPK tarafından onaylandığı açıklandı.

YKBNK: 133 gün vadeli 335,0 milyon TL tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

MRSHL: Tahsisli sermaye artırımının SPK tarafından onaylandığı açıklandı.

PSGYO: Tahsisli sermaye artırımının TSP'de pay başına 8,36 TL fiyattan gerçekleşmesi işlemleri kapsamında Borsa'ya başvuru yapıldığı açıklandı.

Perakende sektörü: Yunan Fourlis Group, Türkiye’deki Intersport Atletik Mağazacılık’ın tüm hisselerini Eren Perakende ve Tekstil Anonim Şirketi’ne satacak.

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