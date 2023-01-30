KAP haberleri – 27 Ocak 2023

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 27 Ocak'ta Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar...

Sozcu.com.tr

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AGYO: Şirket kayıtlı sermaye tavanının 300 milyon TL'den 600 milyon TL'ye yükseltilmesini Ticaret Bakanlığı’nın onayladığını açıkladı.

AGHOL: Saha Kurumsal tarafından şirketin uzun vadeli notunun, kısa vadeli ulusal kredi derecelendirme notunun ve not görünümlerinin teyit edildiği açıklandı.

AKENR: JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal notunun, kısa vadeli ulusal notunun ve not görünümlerinin teyit edildiği açıklandı.

ALARK: Şirketin Tarım ve Gıda Sanayi sektörlerinde yeni yatırım kararları aldığı açıklanırken, 2023 yılında şirketin net karının 8,5 – 9,5 milyar TL olması bekleniyor.

AKSGY: JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal notunun, kısa vadeli ulusal notunun ve not görünümlerinin teyit edildiği açıklandı.

ASELS: Şirket kayıtlı sermaye tavanının 2 milyar TL'den 10 milyar TL'ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvurunun SPK tarafından onaylandığı açıklandı.

AVGYO: Şirket portföyünde bulunan varlıklar için 2023'te Vera Gayrimenkul Değerleme ve Aden Gayrimenkul Değerleme firmalarından değerleme hizmeti alınacağı açıklandı.

AYEN: Şirket tarafından Aydın'da işletilen 31,5 MWe gücünde RES'e 6 MWe’lik güç ilavesine ilişkin EPDK'ya yapılan başvurunun onaylandığı açıklandı.

BRKSN: VBTS kapsamında şirket paylarına 27 Şubat'a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.

CEMTS: Yönetici Sorumluluk Sigortası'nın yenilendiği açıklandı.

DAPGM: Şirket ile EKGYO arasında arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı modeline göre geliştirilen Yeni Levent projesinde 958 olan konut sayısının 967 olarak revize edildiği açıklandı.

EYGYO & SANEL & SOKE: VBTS kapsamında şirket paylarına 27 Şubat'a kadar brüt takas tedbiri getirilirken, açığa satış ve kredili işlem yasağı da 27 Şubat'a kadar uzatıldı.

ERCB: BOTAŞ tarafından Batı Karadeniz Faz 3 DGBH projesi çelik boru ihalesinde şirket payına 528 milyon TL'lik sipariş alındığını açıkladı.

EKGYO: İstanbul Beykoz Riva'da Düşler Vadisi projesinde geçici kabul tutanağının alındığı açıklandı. İstanbul Beykoz Riva'da Düşler Vadisi projesinden asgari şirket payı gelirinin 1,25 milyar TL'den 2,24 milyar TL'ye yükseldiğini açıkladı. İstanbul Beşiktaş'ta 161 konut ve 44 ticari alanın ruhsatlarının alındığı açıklandı. İstanbul Başakşehir'de Kayabaşı 9. Etap arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı işinin ikinci ihalesinin 7 Şubat'ta yapılacağı açıklandı.

GESAN: Şirketin yüzde 70 bağlı ortaklığı Europower Enerji'nin TEİAŞ tarafından düzenlenen İTM – 391 Referanslı 154kV Derecik TM (DAP) Yapım İşi ihalesine verdiği 81,7 milyon TL'lik teklifin en avantajlı teklif olduğu, şirketin ihalede birinci olduğu açıklandı.

ISGSY: Şirket portföyünde bulunan varlıklar için 2023'te Reel Gayrimenkul, Harmoni Gayrimenkul, Net Kurumsal Gayrimenkul ve Vera Gayrimenkul Değerleme firmalarından değerleme hizmeti alınacağı açıklandı.

IEYHO: Şirket bağlı ortaklığı Işıklar Holding'in sahip olduğu 15 milyon adet NIBAS payının Pay Satış Bilgi Formunun onaylanması talebiyle SPK'ya başvuru yapıldığı açıklandı.

KERVT: JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal notunun, kısa vadeli ulusal notunun ve not görünümlerinin teyit edildiği açıklandı.

KOZAL: Şirketin Çukuralan Altın Madeni İşletmesi 3. kapasite artırımı projesine ÇED olumlu kararı verildiği açıklandı.

NUHCM: JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal notunun, kısa vadeli ulusal notunun ve not görünümlerinin teyit edildiği açıklandı.

PAGYO: Şirket AVM kiracılarının bir kısmına finansal destek amaçlı çeşitli oranlarda iskonto uygulayacağını açıkladı.

PSGYO: Next Level İstanbul projesi kapsamında 161 adet Konut ve 44 adet Ticari Üniteden oluşan toplam 205 adet Bağımsız Bölüme ait Yapı Ruhsatlarının alındığı açıklandı.

SDTTR: Şirket ile TUSAŞ Türk Havacılık ve Uzay Sanayii arasında 9,5 milyon dolar ve 90 milyon TL'lik sözleşme imzalandığı açıklandı.

SMRTG: Şirket tarafından yurt içi yerleşik bir müşteriyle 1,92 milyon dolarlık panel satışı işi alındığı açıklandı.

TMSN: Ereğli Tekstil tarafından 11 milyon 450 bin adet payın Borsa'da işlem görebilmesi için MKK'ya kaydileştirme başvurusu yapıldığı açıklandı.

TUKAS: Şirket kayıtlı sermaye tavanının 500 milyon TL'den 4 milyar TL'ye yükseltilmesi kapsamında SPK'ya başvuru yapıldığı açıklandı.

VAKBN: Şirket kayıtlı sermaye tavanının 10 milyar TL'den 25 milyar TL'ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.

VKGYO: Şirket portföyünde bulunan varlıklar için 2023'te Arge Gayrimenkul Değerleme ve Etik Gayrimenkul Değerleme firmalarından değerleme hizmeti alınacağı açıklandı.

YBTAS: Yozgat Çimento Fabrikası klinker üretim hattının 2,05 aylık süre için geçici olarak faaliyetinin durdurulmasına karar verildiği açıklandı.

CANTE: Şirket sermayesinin 320 milyon TL'den yüzde 150 oranında bedelsiz olarak 480 milyon TL kâr payından artışla 800 milyon TL'ye yükseltilmesi kararı Genel Kurul'un onayına sunulacak.

PSGYO: Tahsisli sermaye artırımının bugün gerçekleşeceği açıklandı.

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