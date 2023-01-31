KAP haberleri – 30 Ocak 2023

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 30 Ocak'ta Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar...

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AHGAZ: Şirketin yüzde 99,7 oranında bağlı Enerya Enerji'nin halka arz çalışmalarına başlanmasına karar verildiği açıklandı.

ANELE: Şirketin yüzde 100 pay sahibi olduğu BAE'deki Anel Emirates General Contracting – Sole Proprıetorshıp'ın sermayesinin 150 bin dirhemden 64,4 milyon dirheme artırıldığı açıklandı.

AGYO: Şirket portföyünde bulunan varlıklar için 2023'te TSKB Gayrimenkul Değerleme ve Reel Gayrimenkul Değerleme firmalarından değerleme hizmeti alınmasına karar verildiği açıklandı.

BURVA: Şirket ile yurt dışı bir müşterisi arasında 0,92 milyon dolarlık sözleşme imzalandığı açıklandı.

CELHA: Hakim ortağın değişmesinden dolayı oluşan Zorunlu Pay Alım Teklifinin 10 Şubat'ta sona ereceği açıklandı.

COSMO: Şirket bağlı ortaklığı Mekatronik Yapı ile yurt içi bir müşterisi arasında 12,4 milyon TL tutarında sözleşme imzaladığı açıklandı.

ENKAI: JCR Avrasya şirketin Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notlarının BB+ ve Uzun Vadeli Ulusal Notunu AAA (Tr), Kısa Vadeli Ulusal Notunum J1+ (Tr) olarak belirlendiği açıklandı.

ESCOM: Şirket bağlı ortaklığı Alesta tarafından Glaucot Teknoloji'ye 1,6 milyon TL bedel karşılığında yüzde 2,75 ek iştirak edildiği açıklandı.

EYGYO: Aracı kurumu ile fiyat istikrarı sürecinin sona erdiği, fiyat istikrarı işleminin yapılmadığı açıklandı.

EKIZ: Merhum Muhittin Ekiz’in 2012 tarihinde şirketten gerçekleştirildiği toplam 9,6 milyon tutarındaki mal alım işlemlerinden oluşan borç bakiyesinin şirkete ödendiği ve ortaklardan olan alacağın tamamının kapandığı açıklandı.

FENER: Futbolcu Jayden Quinn Oosterwolde’nin 6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edildiği açıklandı.

GARAN: Yurt dışında 182 gün vadeli 14,5 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

GSRAY: Futbolcu Kaan Ayhan'ın satın alma opsiyonu ile kiralandığı açıklandı.

GESAN: Şirketin yüzde 70 bağlı ortaklığı Europower Enerji'nin Cezayir’de bir firmadan 6,1 milyon dolarlık sipariş aldığı açıklandı.

GUBRF: Şirket bağlı ortaklığı Gübretaş Maden'in uhdesinde bulunan Söğüt Altın Madeni Sahası tesis açılışı ve ilk altın dökümünün gerçekleştiği açıklandı.

GZNMI & INTEM: VBTS kapsamında şirket paylarına 27 Şubat'a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.

HKTM: Enerji Merkezi Sanayi ile Çağlar Makine arasında Karabük OSB’de bulunan fabrika çatısına Öztüketim GES kurulumu için 0,67 milyon dolar bedelli sözleşme imzalandığı açıklandı.

ISCTR: Şirket kayıtlı sermaye tavanının 10 milyon TL'den 25 milyon TL'ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvurunun SPK tarafından onaylandığı açıklandı.

ISFIN: 112 gün vadeli 200 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

KLNMA: Banka mülkiyetinde bulunan 6,7 milyon TL muhammen bedelli 6 gayrimenkulün satışa çıkarılmaları, satışı gerçekleşmeyen gayrimenkullerin kiraya verilmesi veya sürekli satış yöntemiyle satışta tutulması GeneL Müdürlüğe yetki verildiği açıklandı.

KOZAL: 1,2 milyar TL üzerinden 6 ay süreyle KKM'nin uzatıldığı açıklandı.

MANAS: Şirket kayıtlı sermaye tavanının 60 milyon TL'den 400 milyon TL'ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvurunun SPK tarafından onaylandığı açıklandı.

ONCSM: VBTS kapsamında şirket paylarına 27 Şubat'a kadar tek fiyat işlem yöntemi getirildi.

NIBAS: Şirket ile Çimse – İş Sendikası arasında gerçekleşen Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin anlaşma ile sonuçlandığı açıklandı.

PRZMA & RODRG: VBTS kapsamında şirket paylarına emir paketi tedbiri getirildi.

TDGYO: Şirket portföyünde bulunan varlıklar için 2023'te Yetkin Gayrimenkul Değerleme ve Galata Taşınmaz Değerleme firmalarından değerleme hizmeti alınacağı açıklandı.

ULUUN: Şirketin Samsun Gıda OSB'de 37 bin 200Ton/Yıl kapasiteli makarna üretim hattı için proje çalışmalarına başlandığı ve teşvik belgesi çıkarıldığı açıklandı.

VAKBN: Şirket kayıtlı sermaye tavanının 10 milyar TL'den 25 milyar TL'ye yükseltilmesi kapsamında SPK ve BDD'ya başvuru yapıldığı açıklandı. 91 gün vadeli 200 milyon TL tutarında borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK'ya başvuru yapıldığı açıklandı.

YGGYO: Şirketin yüzde 100 bağlı ortaklığı Proen Yenilenebilir Enerji’nin sermayesinin 100 bin TL’den 15 milyon 350 bin TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.

YGYO: JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi notunun B+(tr), kısa vadeli ulusal kurum kredi notunun J4 (tr), not görünümlerinin stabil olarak değerlendirildiği açıklandı.

ZEDUR: Şirketin Isparta Elektrik Üretim ile Dinar Elektrik Üretim'in Isparta Elektrik Üretim altında Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme kapsamında birleştirme kararı aldığı açıklandı.

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