KAP haberleri – 4 Ocak 2023

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 4 Ocak'ta Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar...

Sozcu.com.tr

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Otomotiv Sektörü: Aralık ayında otomobil satışları aylık yüzde 99,2 artarak 86 bin 774 adete, hafif ticari araç satışları yüzde 55,2 artarak 28 bin 446 adete, toplam otomobil ve hafif araç satışları ise yüzde 85,1 artarak 115 bin 220 adete yükseldi. Ocak – Aralık döneminde otomobil satışları yüzde 5,5 azalarak 592 bin 660 adete gerilerken, hafif ticari araç satışları yüzde 8,6 artarak 190 bin 623 adete yükseldi. Toplam otomobil ve hafif araç satışları ise yüzde 6,2 artarak 783 bin 283 adet oldu.

ADESE: Yenilenebilir enerji yatırım planları kapsamında şirket ile Arı – Es Mühendislik arasında GES kurulmasına yönelik proje geliştirme sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

BEYAZ & CELHA & KONYA & LIDFA & MARTI & ULUSE: VBTS kapsamında şirket paylarına 3 Şubat'a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.

BTCIM: Feyyaz Ünal tarafından 1 milyon 633 bin 816 adet payın Borsa'da işlem görebilmesi için MKK'ya kaydileştirme başvurusu yapıldığı açıklandı.

EKGYO & DAPGM: Şirket projelerinden Yeni Levent'in yüklenicisi ile yapılan sözleşmeye ek protokol ile 1,6 milyar TL olan Asgari Şirket Payı Toplam Gelirinin 3,8 milyar TL'ye yükseldiği açıklandı.

EKGYO: Şirket projelerinden İstanbul Kartal Esentepe 1.Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi kapsamında 84 adet Bağımsız Bölüme ait Yapı Ruhsatlarının alındığı açıklandı.

HALKB: 92 gün vadeli 150 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

HURGZ & SMRTG: VBTS kapsamında şirket paylarına 3 Şubat'a kadar brüt takas tedbiri getirilirken, açığa satış ve kredili işlem yasağı da 3 Şubat'a kadar uzatıldı.

HUBVC: Şirketin Tridi Teknoloji'de sahip olduğu 26 bin 968 adet payın tamamının Xometry Europe GmbH’ye satıldığı ve satış bedelinin tahsil edildiği açıklandı.

HEKTS: 98 gün vadeli 100 milyon TL ve 184 gün vadeli 1,1 milyar TL tutarında bono ihraç edildi.

ISMEN: 104 gün vadeli 1,14 milyar TL tutarında bono ihraç edildi.

KCAER: Şirketin Amerika kıtasına yönelik 16,2 milyon dolar tutarında katma değerli çelik profil siparişi aldığı açıklandı.

KLKIM: Halka arzdan elde edilen fonun yüzde 60 – 70'lik kısmının yurt içi şirket alımı ve yatırımlarında, yüzde 30 – 35'lik kısmının yurt dışı yeni yatırımlarında, yüzde 1 – 2'lik kısmının mevcut yurt dışı yatırımlarında kullanılacağı açıklandı.

KORDS: Şirketin bağlı ortaklığı PT Indo Kordsa Tbk ile PT Indo Kordsa Polyester’in, PT Indo Kordsa tarafından devralınması suretiyle birleşme işleminin gerçekleştiği açıklandı. Şirket bağlı ortaklıklarından Kordsa Inc’in yüzde 100 bağlı ortaklıkları konumunda bulunan Axiom Materials Inc ile Advanced Honeycomb Technologies şirketlerinin Axiom Materials Inc bünyesinde devir yoluyla birleşmesi işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.

QNBFL: 119 gün vadeli 151 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

PNLSN: Şirket ile bir müşterisi arasında 3,2 milyon dolar tutarında üç adet sipariş sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

SAYAS: Şirketin 2023 yılının birinci çeyreğinde Ateş Wind Power’a rüzgar türbini ve türbin kulesi aksamları ile ticari mal satışlarından yaklaşık 3,0 milyon euro hasılat elde etmeyi beklediği açıklandı.

SANFM: Şirketin Çerkezköy'deki fabrika binasının 2023 yılı kira gelirinin yüzde 87 artışla 0,89 milyon TL olarak belirlendiği açıklandı.

SOKE: Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler bugün ve yarın toplanacak.

SMRTG: Şirketin yüzde 100 bağlı ortaklığı Smart GES tarafından 100MWe Bor – 1 GES projesi yatırımı için toplam sabit yatırım tutarı 2,0 milyar TL'lik Yatırım Teşvik Belgesi alındığı açıklandı. Şirketin 2022 – 2023 Kadınlar Basketbol Sezonu Kalan Süresi Boyunca Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol A Takımı’nın resmi sponsoru olduğu açıklandı.

TNZTP.HE: Şirket payların Borsa'da Satış yöntemiyle bugün ve yarın halka arz edilecek.

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